Chung kết Champions League: Arsenal dùng bóng chết đối đầu chiêu dị pressing của PSG Trận chung kết tại Budapest là màn đối đầu giữa hàng thủ kiên cố của Arsenal và hàng công PSG, nơi những quả phạt góc có thể định đoạt ngôi vương châu Âu.

Trận tranh ngôi vương Champions League tại Budapest chứng kiến cuộc đụng độ đỉnh cao giữa Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG). Đây không chỉ là trận đấu giành danh hiệu cao quý nhất châu lục, mà còn là màn đấu trí chiến thuật giữa hàng phòng ngự kiên cố nhất Ngoại hạng Anh và hàng công biến ảo bậc nhất Ligue 1. Arsenal bước vào trận đấu với tư thế tân vương xứ sương mù, trong khi đoàn quân của HLV Luis Enrique đại diện cho lối đá tấn công rực lửa và đầy toan tính.

Chiến thuật đẩy biên độc đáo của Luis Enrique

PSG dưới thời Luis Enrique không chỉ dựa vào kỹ năng cá nhân của những ngôi sao như Ousmane Dembele hay Khvicha Kvaratskhelia. Đội bóng nước Pháp đang vận hành một hệ thống pressing cực đoan bắt đầu ngay từ khi giao bóng. Thống kê cho thấy, PSG có thói quen chủ động đá bóng thẳng ra hết đường biên dọc ở phần sân đối phương để tổ chức vây ráp ngay từ quả ném biên.

Tại Ligue 1 và Champions League mùa này, PSG đã thực hiện chiêu bài này tổng cộng 43 lần. Mục tiêu tối thượng là cô lập không gian, tiêu hao thể lực đối thủ và triệt tiêu khả năng phản công nhanh ngay từ những giây đầu tiên. Đặc biệt, trong trận bán kết với Bayern Munich, thủ môn Matvey Safonov từng thực hiện tới 7 pha phát bóng thẳng ra biên, một con số cho thấy sự nhất quán trong ý đồ chiến thuật của Enrique.

HLV Enrique thường chỉ đạo Matvey Safonov đá bóng ra biên.

Arsenal và vũ khí bóng chết kỷ lục

Để đối phó với áp lực tầm cao từ PSG, HLV Mikel Arteta có trong tay những quân bài thoát pressing chất lượng. Sự điềm tĩnh của Martin Zubimendi cùng khả năng rê dắt ấn tượng của tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly (người đạt tỷ lệ chuyền bóng 79% trước Atletico Madrid) sẽ là chìa khóa để Arsenal kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên, vũ khí đáng sợ nhất của "Pháo thủ" lại nằm ở các tình huống cố định.

Với kỷ lục 25 bàn thắng từ bóng chết tại Ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal biến mỗi quả phạt góc thành một cơn ác mộng thực sự. Cựu thủ môn Graham Stack phân tích rằng Matvey Safonov của PSG chính là mắt xích yếu nhất khi phải đối mặt với các pha không chiến. Thủ thành người Nga thường xuyên tỏ ra lóng ngóng và thiếu sức mạnh tranh chấp trong vòng cấm địa.

Arsenal rất lợi hại ở những tình huống cố định.

Việc Arsenal sở hữu tới 19 bàn thắng từ phạt góc là lời cảnh báo đanh thép cho hệ thống phòng ngự của PSG. Nếu tận dụng tốt sự mỏng manh của Safonov và khả năng dàn xếp bóng chết điêu luyện, đoàn quân của Arteta hoàn toàn có thể giải mã được lối chơi pressing "dị" của Enrique để bước lên đỉnh vinh quang sau 22 năm chờ đợi.