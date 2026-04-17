Chung kết Copa del Rey: Atletico Madrid quyết đấu Real Sociedad vì danh hiệu cứu cánh Trận chung kết Cúp Nhà vua 2026 tại Seville là cơ hội cuối cùng để Atletico Madrid giành danh hiệu mùa này, đối đầu với một Real Sociedad đang có phong độ ổn định.

Trận chung kết Copa del Rey (Cúp Nhà vua Tây Ban Nha) mùa giải 2025/2026 giữa Atletico Madrid và Real Sociedad sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 19/4 (giờ Việt Nam) tại Estadio de La Cartuja, Seville. Đây không chỉ là cuộc đối đầu vì chiếc cúp danh giá mà còn là trận chiến để cứu vãn một mùa giải đầy biến động của cả hai câu lạc bộ.

Bản sắc đối lập: Bản lĩnh đại chiến và sự bất ổn nội địa

Atletico Madrid bước vào trận chung kết với một trạng thái tâm lý cực kỳ phức tạp. Đoàn quân của HLV Diego Simeone vừa tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua Barcelona tại tứ kết Champions League để ghi tên mình vào vòng bán kết. Tuy nhiên, phong độ tại giải quốc nội của "Rojiblancos" lại đang ở mức báo động. Họ đã để thua tới 5 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường và hiện kém đội đầu bảng La Liga tới 22 điểm.

Trong bối cảnh đó, Copa del Rey trở thành mục tiêu thực tế nhất để Atletico tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Việc tập trung quá nhiều sức lực cho đấu trường châu Âu đã khiến lực lượng của đội bóng thành Madrid bị bào mòn đáng kể trước thềm trận đấu tại Seville.

Ngược lại, Real Sociedad đang cho thấy một bộ mặt vô cùng ổn định. Đội bóng xứ Basque tiến vào trận chung kết với chuỗi 6 trận toàn thắng tại đấu trường này. Về mặt thể lực, Sociedad nắm lợi thế tuyệt đối khi có trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi kể từ sau trận hòa 3-3 với Alaves. Sự sung mãn về thể chất có thể là chìa khóa để họ triển khai lối chơi pressing cường độ cao trước một Atletico vừa phải vắt kiệt sức giữa tuần.

Lịch sử đối đầu và những con số biết nói

Lịch sử Copa del Rey ghi nhận sự ưu thế nhẹ nhàng cho Real Sociedad với 6 chiến thắng so với 4 của Atletico trong các lần chạm trán trực tiếp tại giải đấu này. Đáng chú ý nhất là ký ức năm 1987, khi đội bóng xứ Basque đánh bại chính Atletico trên chấm luân lưu để đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, nếu xét trên bình diện tổng thể mọi đấu trường, Atletico vẫn là đội bóng lớn hơn với 80 chiến thắng sau 164 lần đối đầu.

Thông số Atletico Madrid Real Sociedad Sơ đồ dự kiến 4-4-2 4-2-3-1 Cầu thủ chủ chốt Antoine Griezmann Mikel Oyarzabal Thành tích Cup mùa này Vào chung kết 6 trận toàn thắng

Phân tích chiến thuật: Thực dụng đối đầu Pressing tầm cao

HLV Diego Simeone nhiều khả năng sẽ trung thành với hệ thống 4-4-2 đặc trưng, ưu tiên sự chắc chắn và tính thực dụng. Atletico sẽ chủ động nhường thế trận, tập trung phong tỏa không gian trung lộ và chờ đợi cơ hội phản công. Sự trở lại của thủ thành Jan Oblak sau chấn thương là điểm tựa tinh thần cực lớn cho hàng thủ, nhất là khi khả năng ra sân của Jose Gimenez và David Hancko vẫn còn bỏ ngỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Pellegrino Matarazzo của Real Sociedad thường vận hành sơ đồ 4-2-3-1. Với nền tảng thể lực dồi dào, Sociedad sẽ cố gắng đẩy cao nhịp độ ngay từ đầu để khai thác sự mệt mỏi của đối thủ. Những pha leo biên của Sergio Gomez và khả năng xuyên phá của Barrenetxea sẽ là những bài đánh chủ đạo nhằm kéo giãn đội hình Atletico.

Griezmann gừng càng già càng cay.

Những điểm nóng trên sân

Antoine Griezmann (Atletico Madrid): Ở tuổi 35, ngôi sao người Pháp vẫn là linh hồn trong lối chơi của Rojiblancos. Sự thông minh trong di chuyển và khả năng dứt điểm sắc lẹm của anh là vũ khí nguy hiểm nhất.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): Thủ quân của Sociedad đã có 14 bàn thắng mùa này. Anh là biểu tượng cho tinh thần của đội bóng xứ Basque và luôn biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn.

Thủ quân của Sociedad đã có 14 bàn thắng mùa này. Anh là biểu tượng cho tinh thần của đội bóng xứ Basque và luôn biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Khu vực trung tuyến: Cuộc đối đầu giữa Koke và bộ đôi Brais Mendez - Luka Sucic sẽ quyết định khả năng kiểm soát nhịp độ của cả hai đội.

Đội hình dự kiến

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann.

Real Sociedad (4-2-3-1): Marrero; Aramburu, Martin, Elustondo, Gomez; Soler, Turrientes; Sucic, Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal.

Dù gặp bất lợi về thể lực, Atletico Madrid vẫn sở hữu bản lĩnh của một đội bóng lớn trong các trận chung kết. Kinh nghiệm của Simeone và đẳng cấp của các ngôi sao như Griezmann hay Alvarez có thể giúp đội bóng thành Madrid đứng vững. Đây dự kiến là một trận đấu chặt chẽ, nơi sai lầm nhỏ nhất sẽ định đoạt số phận chiếc cúp. Với bản lĩnh nhỉnh hơn, Atletico có khả năng cao sẽ giành chiến thắng sát nút trong 90 phút thi đấu chính thức.