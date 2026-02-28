Chung kết Dubai Championships: Daniil Medvedev tái đấu Griekspoor, quyết đòi món nợ năm xưa Daniil Medvedev tái đấu Tallon Griekspoor tại chung kết Dubai tối 28/2. Tay vợt người Nga quyết tâm đòi lại món nợ thua trận năm ngoái để giành danh hiệu thứ 2 trong năm.

Tâm điểm của làng quần vợt thế giới tối nay sẽ đổ dồn về sân trung tâm tại Dubai, nơi Daniil Medvedev chạm trán Tallon Griekspoor trong trận tranh ngôi vô địch. Đây không chỉ là cuộc chiến cho danh hiệu ATP 500 danh giá, mà còn là cơ hội để tay vợt người Nga đòi lại món nợ thua trận trước đối thủ Hà Lan tại tứ kết giải đấu này vào năm 2025.

Phong độ hủy diệt của hạt giống số 3

Daniil Medvedev đang tiến vào trận chung kết với một sự tự tin tuyệt đối. Hạt giống số 3 của giải chưa để thua bất kỳ set đấu nào từ vòng mở màn. Tại bán kết, anh đã khuất phục hạt giống số 1 Felix Auger-Aliassime với tỷ số thuyết phục 6-4, 6-2. Chiến thắng này không chỉ giúp Medvedev nâng tỷ số đối đầu với tay vợt Canada lên 8-2 mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của anh trên mặt sân cứng sở trường.

Đây là trận chung kết thứ hai trong mùa giải 2026 của Medvedev, sau chức vô địch tại Brisbane vào tháng 1. Dù từng có giai đoạn sa sút và rơi khỏi top 10 thế giới, nhưng những gì anh thể hiện tại Dubai cho thấy bản lĩnh của một cựu số 1 thế giới đang dần hồi sinh.

Medvedev (bên trái) sẽ đòi "cả vốn lẫn lời" nếu hạ Griekspoor (bên phải) ở trận chung kết tối nay

Tallon Griekspoor và hành trình vượt khó

Đối thủ của Medvedev, Tallon Griekspoor, cũng đang sở hữu một hành trình ấn tượng không kém. Tay vợt người Hà Lan đã lần lượt vượt qua những cái tên sừng sỏ như Alexander Bublik (hạt giống số 2) và Andrey Rublev để góp mặt trong trận chung kết ATP thứ sáu trong sự nghiệp. Trong trận bán kết, dù phải cần đến sự chăm sóc y tế trong set 2, Griekspoor vẫn thể hiện bản lĩnh kiên cường để đánh bại Rublev sau hai loạt tie-break căng thẳng (7-5, 7-6).

Đáng chú ý, thành tích đối đầu hiện đang nghiêng về phía Griekspoor với tỷ số 1-0. Chiến thắng duy nhất đó diễn ra ngay tại Dubai năm ngoái, khi tay vợt Hà Lan lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ khả năng giao bóng ổn định và sự lỳ lợm trong các thời điểm quyết định. Tuy nhiên, Medvedev của năm 2026 đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác với lối chơi chủ động và sắc sảo hơn.

Phân tích chuyên môn: Bản lĩnh đối đầu sức trẻ

Chìa khóa của trận đấu tối nay có thể nằm ở thể lực của Griekspoor. Sau chuỗi trận căng thẳng, đặc biệt là dấu hiệu quá tải ở bán kết, tay vợt Hà Lan sẽ gặp khó khăn lớn khi phải đối đầu với một "bức tường" kiên cố như Medvedev. Lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng của tay vợt Nga vẫn được duy trì, nhưng anh đã cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm bằng những cú đánh phẳng uy lực.

Trong khi đó, Griekspoor đang tận dụng triệt để điều kiện mặt sân nhanh tại Dubai với những cú giao bóng sấm sét. Nếu cả hai đạt trạng thái tốt nhất, trận đấu hoàn toàn có thể phải bước vào set 3 hoặc các loạt tie-break cân não. Tuy nhiên, với kinh nghiệm tại các giải đấu lớn, Medvedev vẫn được đánh giá nhỉnh hơn để bước lên ngôi vương.

Lịch thi đấu tennis chi tiết ngày 28/2 - 1/3

Thời gian Trận đấu Nội dung Kênh trực tiếp 22:00 (28/02) Daniil Medvedev vs Tallon Griekspoor Chung kết đơn nam Dubai On Sports 19:30 (28/02) Helioevaara/Patten vs Pavic/Arevalo Chung kết đôi nam Dubai On Sports 08:00 (28/02) Miomir Kecmanovic vs Flavio Cobolli Bán kết Mexican Open On Sports 10:00 (28/02) Frances Tiafoe vs Brandon Nakashima Bán kết Mexican Open On Sports

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng sau 2 set đấu kịch tính.