Chung kết FA Cup: Man City hướng tới cú đúp danh hiệu trước Chelsea tại Wembley Trận đại chiến giữa Man City và Chelsea tại Wembley không chỉ là cuộc tranh ngôi vương FA Cup, mà còn là thử thách bản lĩnh giữa sự thống trị của Pep Guardiola và khát khao cứu vãn mùa giải của The Blues.

Trận chung kết FA Cup lần thứ 145 trong lịch sử sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Chelsea và Manchester City tại thánh đường Wembley vào lúc 21h00 ngày 16/5 (giờ Việt Nam). Trong khi đoàn quân của Pep Guardiola đang hướng tới việc củng cố vị thế thống trị bóng đá Anh bằng cú đúp danh hiệu quốc nội, Chelsea lại xem đây là cứu cánh cuối cùng cho một mùa giải đầy biến động dưới thời HLV tạm quyền Calum McFarlane.

Man City và Chelsea hướng đến trận đại chiến 'nảy lửa' tại Wembley.

Sự tương phản về phong độ và bản lĩnh

Manchester City bước vào trận đấu với tư thế của một cỗ máy chiến thắng. Đội bóng áo xanh thành Manchester đang duy trì phong độ hủy diệt với những chiến thắng liên tiếp trước Brentford và Crystal Palace, tiếp tục gây áp lực cực lớn lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tại đấu trường FA Cup, chỉ số thống kê của The Citizens thực sự đáng nể khi họ thắng 21 trong số 23 trận gần nhất, minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc ở các giải đấu loại trực tiếp.

Ngược lại, Chelsea đến Wembley với một bộ mặt trái ngược. Dù sở hữu hành trình ấn tượng tại FA Cup với 21 bàn thắng sau 5 trận, "The Blues" lại đang ngụp lặn ở vị trí thứ 9 tại Ngoại hạng Anh. Chuỗi 6 trận thua liên tiếp vừa mới được ngắt quãng bằng trận hòa nhọc nhằn trước Liverpool. Với Chelsea, FA Cup không chỉ là danh hiệu, mà còn là con đường duy nhất để họ tìm lại bản sắc trong giai đoạn chuyển giao đầy bão táp.

Lịch sử đối đầu: Sự thống trị của sắc xanh thành Manchester

Số liệu thống kê đang ủng hộ tuyệt đối đội bóng của Pep Guardiola. Man City đang duy trì chuỗi 13 trận bất bại trước Chelsea trên mọi đấu trường, bao gồm 10 chiến thắng và 3 trận hòa. Kể từ thất bại tại chung kết Champions League 2021, Chelsea chưa một lần tìm thấy công thức đánh bại đối thủ này. Ngay cả tại Stamford Bridge cách đây hơn một tháng, Man City cũng dễ dàng áp đặt thế trận để giành chiến thắng cách biệt 3-0.

Chelsea khủng hoảng sẽ phải chạm trán một Man City đang đạt phong độ cao.

Phân tích chiến thuật: Cuộc chiến tại khu trung tuyến

Về mặt nhân sự, Chelsea chịu tổn thất không nhỏ khi Estevao Willian, Jamie Gittens và Jesse Derry vắng mặt. Tuy nhiên, sự trở lại của Robert Sanchez và đội trưởng Reece James sẽ củng cố đáng kể hệ thống phòng ngự. HLV Calum McFarlane dự kiến vận hành sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên khả năng chuyển trạng thái nhanh dựa trên tốc độ của Pedro Neto và Alejandro Garnacho để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ dâng cao của City.

Bên phía Man City, sự thiếu vắng Rodri (chấn thương háng) là dấu hỏi lớn nhất. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình vượt trội, Nico Gonzalez và Bernardo Silva hoàn toàn có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu. Với Rayan Cherki trong vai trò số 10, Man City sẽ tập trung đánh vào các khe hở giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương, tạo điều kiện tối đa cho Erling Haaland phá dớp không ghi bàn ở các trận chung kết.

Đội hình dự kiến của hai đội

Vị trí Chelsea (4-2-3-1) Man City (4-2-3-1) Thủ môn Sanchez Trafford Hậu vệ Gusto, Fofana, Colwill, Hato Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly Tiền vệ trung tâm James, Caicedo Gonzalez, Bernardo Tiền vệ công Palmer, Fernandez, Cucurella Semenyo, Cherki, Doku Tiền đạo Pedro Haaland

Điểm nóng quyết định cục diện

Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Moises Caicedo và Bernardo Silva tại vòng tròn trung tâm sẽ quyết định quyền kiểm soát thế trận. Bên cạnh đó, màn so tài tốc độ giữa Malo Gusto và Jeremy Doku ở hành lang biên cũng là yếu tố then chốt. Nếu Chelsea không thể phong tỏa được ngòi nổ Doku, hệ thống phòng ngự vốn đã thủng lưới nhiều mùa này của họ sẽ sớm sụp đổ.

Nhìn chung, dù Chelsea có truyền thống tạo bất ngờ ở các giải đấu cup, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và tính ổn định hiện tại nghiêng hẳn về phía Man City. Bản lĩnh của đội bóng đã quá quen với áp lực chung kết sẽ giúp thầy trò Pep Guardiola làm chủ cuộc chơi và trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Chelsea 0-2 Man City