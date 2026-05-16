Chung kết FA Cup Man City vs Chelsea: Lời nguyền Wembley và bóng ma 1.813 ngày Manchester City hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Wembley trong khi Chelsea nỗ lực xóa bỏ chuỗi 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trước đối thủ.

Thánh đường Wembley tối nay sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh khi Chelsea và Manchester City đối đầu để phân định ngôi vương FA Cup. Đây không chỉ là trận chiến giành danh hiệu lâu đời nhất thế giới, mà còn là nơi giải mã những lời nguyền lịch sử và sự thống trị tuyệt đối của đế chế Pep Guardiola.

Sự thống trị nghẹt thở của nửa xanh thành Manchester

Bước vào trận đấu này, Manchester City đang nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn. Đã 1.813 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng Chelsea biết mùi chiến thắng trước "The Citizens". Kể từ đêm Porto lịch sử năm 2021, Man City đã duy trì chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp trước đại diện thành London.

Sự ổn định là chìa khóa tạo nên sự khác biệt. Trong khi Pep Guardiola vẫn sừng sững như một tượng đài tại Etihad, Chelsea đã phải trải qua 9 đời huấn luyện viên khác nhau, khiến mọi nỗ lực định hình lối chơi trở nên rệu rã. Manchester City đang đứng trước ngưỡng cửa của sự hoàn hảo: trở thành đội bóng đầu tiên lịch sử giành cú đúp danh hiệu quốc nội với tỷ lệ thắng 100% trong cả mùa giải tại FA Cup và League Cup.

Thống kê cho thấy sức mạnh hủy diệt của đoàn quân Pep Guardiola với 35 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn sau 11 trận. Họ giống như một cỗ máy vận hành chính xác, sẵn sàng nghiền nát mọi chướng ngại vật trên đường đến vinh quang.

Bóng ma quá khứ ám ảnh Chelsea

Ngược lại, Chelsea hành quân đến Wembley với một hành trang đầy nỗi lo. Phong độ của họ đang chạm đáy khi chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất. Đáng chú ý, hiệu suất dứt điểm trong các trận chung kết đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các cầu thủ áo xanh.

Đội bóng Tây London đã không thể ghi nổi một bàn thắng nào trong 4 trận chung kết cúp quốc nội gần nhất. Với 60 cú sút liên tiếp không đem lại kết quả kể từ bàn thắng của Christian Pulisic năm 2020, hàng công Chelsea đang phải chịu áp lực ngàn cân trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Man City.

Cuộc chiến của những cá nhân và những nghịch lý

Cole Palmer, người nhận được nhiều kỳ vọng nhất bên phía Chelsea, đang trải qua giai đoạn khó khăn với 10 trận liên tiếp không ghi bàn. Đối đầu với đội bóng cũ không chỉ là cơ hội để anh cứu vãn mùa giải mà còn là bài kiểm tra cuối cùng cho một suất dự World Cup dưới thời Thomas Tuchel.

Ở bên kia chiến tuyến, Erling Haaland cũng đối mặt với một nghịch lý khó tin. Dù đã ghi tới 161 bàn cho City, chân sút người Na Uy chưa bao giờ ghi bàn trong một trận chung kết hoặc tại sân Wembley. Đây là kẽ hở tâm lý duy nhất mà Chelsea có thể hy vọng khai thác để tạo nên bất ngờ.

Vị thế của Pep Guardiola

Với tỷ lệ thắng lên tới 85% tại FA Cup, Pep Guardiola đang đứng trước cơ hội trở thành huấn luyện viên vĩ đại thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh giành được cả hai danh hiệu cúp quốc nội ít nhất 3 lần. Trận chung kết này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định cho một đế chế đang ở đỉnh cao quyền lực.