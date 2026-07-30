Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2026: Mai Ngô vắng mặt ở bảng dự đoán của Sash Factor Trước thềm chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, chuyên trang Sash Factor gây bất ngờ khi gạch tên đại diện Việt Nam Mai Ngô khỏi bảng dự đoán xếp hạng.

Trước thềm đêm chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 diễn ra tại Ba Lan, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đã công bố bảng xếp hạng dự đoán cuối cùng. Đáng chú ý, đại diện Việt Nam là người đẹp Mai Ngô không có tên trong danh sách 24 ứng viên sáng giá nhất, gây ra nhiều luồng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

Bảng xếp hạng dự đoán từ chuyên trang quốc tế

Chuyên trang Sash Factor hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nền tảng mạng xã hội và thường xuyên đưa ra các đánh giá trước các cuộc thi nhan sắc lớn. Trong bảng dự đoán mới nhất cho Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, ngôi vị cao nhất được dự đoán thuộc về đại diện Cộng hòa Séc. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt gọi tên các người đẹp đến từ Indonesia, Tây Ban Nha, Brazil và Venezuela.

Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đưa ra bảng xếp hạng dự đoán trước chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. (Ảnh từ Sash Factor)

Bên cạnh Top 5, danh sách Top 24 của Sash Factor còn có sự góp mặt của nhiều đại diện nổi bật như Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Macau, Iceland, Paraguay, Cộng hòa Dominica, Tanzania, Guatemala, Puerto Rico, Nigeria, Pháp, Campuchia và Canada. Việc Mai Ngô hoàn toàn vắng mặt trong bảng xếp hạng này đồng nghĩa với việc giới chuyên môn của trang tin này chưa đánh giá cao khả năng tiến sâu của đại diện Việt Nam trước giờ G.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ

Thông tin Mai Ngô không có tên trong bảng dự đoán nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều luồng ý kiến trên các diễn đàn nhan sắc. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng đại diện Việt Nam đã duy trì phong độ thi đấu ổn định và thể hiện tốt qua các phần thi phụ. Tuy nhiên, nhiều người cũng nhận định các bảng xếp hạng từ chuyên trang quốc tế chỉ mang tính chất tham khảo, không quyết định kết quả chung cuộc từ ban giám khảo.

Mai N gô vắng mặt trong bảng xếp hạng dự đoán trước chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 của Sash Factor.

Ở góc nhìn khác, một số fan sắc đẹp cho rằng chất lượng thí sinh tại Miss Supranational năm nay rất đồng đều với nhiều đối thủ mạnh có phong độ ấn tượng từ đầu hành trình. Do đó, việc đại diện Việt Nam chưa xuất hiện trong nhóm hạt giống hàng đầu của các chuyên gia quốc tế là điều có thể hiểu được.

Kỳ vọng bứt phá tại đêm chung kết

Bất chấp việc vắng mặt ở bảng xếp hạng dự đoán, Mai Ngô vừa hoàn thành phần thi bán kết và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, bản lĩnh sân khấu cùng sự tự tin trước ống kính. Kinh nghiệm lâu năm trong ngành thời trang và các cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp sinh năm 1995 ghi điểm trong mắt khán giả theo dõi.

Mai Ngô (tên đầy đủ Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TP.HCM) từng đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam lọt Top 12 Miss Charm 2025 cùng giải phụ Miss Tourism Charm 2025. Lịch sử các đấu trường sắc đẹp từng chứng kiến nhiều thí sinh tạo nên bất ngờ lớn trong đêm chung kết dù không nằm trong danh sách dự đoán ban đầu, do đó người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào cơ hội bứt phá của đại diện Việt Nam.