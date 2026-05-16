Chung kết Rome Open 2026: Coco Gauff đối đầu 'khắc tinh' Elina Svitolina Elina Svitolina đứng trước cơ hội lập cú hat-trick vô địch tại Foro Italico, đối đầu với một Coco Gauff đang khao khát phục hận sau thất bại tại chung kết năm ngoái.

Trận chung kết đơn nữ Rome Open 2026 diễn ra lúc 22h ngày 16/5 được đánh giá là màn so tài hấp dẫn nhất WTA 1000 từ đầu mùa. Đây là cuộc đụng độ giữa hai thế hệ: Coco Gauff - ngôi sao đang lên của quần vợt Mỹ và Elina Svitolina - cựu "Nữ hoàng Rome" đang tìm lại ánh hào quang rực rỡ nhất của mình.

Svitolina và bản năng của nhà vô địch tại Foro Italico

Foro Italico từ lâu đã được coi là "thánh địa" đối với Elina Svitolina. Tay vợt người Ukraine từng thống trị giải đấu này với hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2017 và 2018. Dù đã bước sang tuổi 31, Svitolina vẫn chứng minh rằng kinh nghiệm và tư duy chiến thuật trên mặt sân đất nện của cô là một di sản khó bị xô đổ.

Gauff (bên trái) hơn về thứ hạng nhưng trong trận chung kết sắp tới, Svitolina (bên phải) là đối thủ rất khó chịu

Lối chơi của Svitolina tại giải năm nay không dựa quá nhiều vào sức mạnh bùng nổ mà tập trung vào sự lì lợm và khả năng điều phối bóng thông minh. Chiến thắng trước hạt giống số 1 Iga Swiatek tại bán kết là minh chứng rõ nét nhất. Ngay cả khi đối thủ cố gắng giành lại thế trận, Svitolina vẫn giữ được sự lạnh lùng để dứt điểm trận đấu bằng những pha bẻ giao bóng quyết định.

Quyết tâm xóa bỏ 'vết thương Rome' của Coco Gauff

Đối với Coco Gauff, Rome là nơi lưu giữ những ký ức không mấy vui vẻ. Sau hai lần dừng bước tại bán kết, cô đã để thua Jasmine Paolini trong trận chung kết năm ngoái. Rome Open hiện là mục tiêu lớn nhất để Gauff khẳng định vị thế trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại Roland Garros.

Phiên bản Gauff năm 2026 mang đến sự an tâm lớn hơn cho người hâm mộ nhờ sự cải thiện đáng kể ở cú giao bóng. Việc ổn định được lỗi giao bóng kép giúp tay vợt Mỹ tự tin hơn trong các loạt bóng bền. Chiến thắng áp đảo trước Sorana Cirstea ở bán kết cho thấy Gauff đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng về cả thể chất lẫn tâm lý.

Thống kê đối đầu: Svitolina là khắc tinh thực sự

Dù Gauff có sức trẻ và thứ hạng cao hơn, lịch sử đối đầu lại đang đứng về phía Svitolina. Tay vợt Ukraine hiện dẫn trước 3-2 trong 5 lần chạm trán gần nhất. Đặc biệt, Svitolina đã đánh bại Gauff hai lần liên tiếp chỉ trong năm 2026 tại Australian Open và Dubai.

Thành tích đối đầu: Svitolina dẫn 3-2.

Svitolina dẫn 3-2. Phong độ năm 2026: Svitolina toàn thắng trong 2 lần gặp Gauff.

Svitolina toàn thắng trong 2 lần gặp Gauff. Thành tích tại Rome: Svitolina đã có 2 danh hiệu, Gauff chưa có danh hiệu nào.

Svitolina (bên phải) có thể lần thứ 3 giành niềm vui trọn vẹn ở Rome Open

Sức trẻ và tốc độ của Gauff sẽ phải đối mặt với sự thực dụng và khả năng kiểm soát nhịp độ của Svitolina. Các chuyên gia nhận định, nếu Gauff không thể tận dụng ưu thế giao bóng để kết thúc sớm các pha bóng, cô rất dễ bị cuốn vào lối đánh bền bỉ - sở trường đã làm nên thương hiệu của Svitolina tại Rome.

Cập nhật tin tức ATP: Jannik Sinner tiến gần trận chung kết

Tại nội dung đơn nam, trận bán kết giữa Jannik Sinner và Daniil Medvedev sẽ tiếp tục diễn ra vào lúc 20h ngày 16/5. Trước khi trận đấu bị hoãn vì mưa, tay vợt số 1 thế giới Sinner đang dẫn trước với tỷ số 6-2, 5-7, 4-2. Nếu giữ vững phong độ, Sinner sẽ nối dài chuỗi 33 trận thắng liên tiếp tại hệ thống Masters 1000 và lần đầu tiên lọt vào chung kết trên sân nhà Rome.