Chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha dùng 'vũ khí' kiểm soát để giải mã Argentina Khác với sai lầm lùi sâu của tuyển Anh, Tây Ban Nha hứa hẹn dùng lối chơi định đoạt bằng quyền kiểm soát bóng để thách thức tham vọng bảo vệ ngôi vương của Argentina.

Sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tuyển Anh tại bán kết, Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 với tư thế của một nhà đương kim vô địch bản lĩnh. Tuy nhiên, thử thách cuối cùng mang tên Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là một bài toán hóc búa hơn nhiều so với những gì "Tam Sư" đã thể hiện. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu, điều mà đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sẽ không bao giờ buông lơi.

Rodri sẽ giúp Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu. Ảnh: Getty Images

Bài học từ sai lầm của người Anh

Sai lầm chí mạng của đội tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel không chỉ nằm ở việc lùi sâu phòng ngự, mà là sự tự nguyện từ bỏ quyền kiểm soát bóng. Khi rút các nhân tố tấn công để ưu tiên sự an toàn, tuyển Anh vô tình giải phóng áp lực cho hàng thủ Argentina. Điều này cho phép đoàn quân của Lionel Scaloni thoải mái dâng cao, dồn ép liên tục cho đến khi những khe hở xuất hiện.

Thực tế cho thấy, tuyển Anh đã để trận chung kết tiềm năng trôi khỏi tầm tay vì không thể giữ bóng. Họ tạo điều kiện cho Argentina chơi theo đúng nhịp điệu ưa thích của đại diện Nam Mỹ – một trạng thái hưng phấn khi được làm chủ không gian và thời gian trên sân.

Hệ tư tưởng 'Phòng ngự bằng quyền sở hữu'

Ngược lại, Tây Ban Nha vận hành theo một hệ tư tưởng hoàn toàn khác: phòng ngự bằng cách cầm bóng. Đối với "La Roja", mục tiêu không chỉ là ngăn chặn cơ hội của đối phương mà là tước đoạt hoàn toàn công cụ tấn công của họ. Sự hiện diện của Rodri và Fabian Ruiz ở tuyến giữa tạo nên một bộ khung kỹ thuật cực kỳ vững chắc.

Khả năng thoát pressing thượng hạng của bộ đôi này là vũ khí giúp Tây Ban Nha vô hiệu hóa lối chơi áp sát cường độ cao (high-pressing) vốn là đặc sản của Argentina. Khác với hàng tiền vệ Anh vốn dễ hoảng loạn khi bị vây ráp, các cầu thủ Tây Ban Nha luôn biết cách luân chuyển bóng để kéo dãn đội hình đối phương, làm kiệt sức đối thủ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hàng tiền vệ Tây Ban Nha khác hoàn toàn so với tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Cuộc đối đầu giữa trật tự và hỗn loạn

Thách thức tâm lý cũng là một yếu tố then chốt. Nếu Tây Ban Nha vươn lên dẫn bàn, tập thể này chắc chắn sẽ không chọn cách co cụm để chịu trận. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng những chuỗi chuyền bóng liên hoàn để duy trì thế chủ động, buộc Argentina phải rơi vào trạng thái kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng.

Dẫu vậy, Argentina vẫn sở hữu tinh thần chiến đấu ngoan cường và những cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện trong tích tắc. Trận chung kết này vì thế sẽ là cuộc đối đầu kinh điển giữa trật tự (sự kiểm soát tuyệt đối của Tây Ban Nha) và hỗn loạn (tinh thần phản kháng mãnh liệt của Argentina).

Tây Ban Nha chắc chắn đã rút ra bài học từ người Anh. Họ sẽ buộc Argentina phải chơi theo luật chơi của mình. Đây chính là thử thách chiến thuật lớn nhất mà nhà đương kim vô địch phải đối mặt trong hành trình bảo vệ ngai vàng thế giới.