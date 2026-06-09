Chứng khoán châu Á phục hồi mạnh, giá vàng giảm về mốc 4.320 USD/ounce ngày 9/6 Tâm lý nhà đầu tư cải thiện giúp chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản tăng điểm, trong khi giá vàng và quặng sắt chịu áp lực giảm do kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao.

Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới ngày 9/6 chứng kiến sự hồi phục của các chỉ số chứng khoán chủ chốt tại châu Á nhờ lực mua bắt đáy. Tuy nhiên, giá vàng và các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp như quặng sắt tiếp tục xu hướng giảm do áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ lực mua bắt đáy

Tại khu vực châu Á, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể khi căng thẳng địa chính trị giữa Israel và Iran có dấu hiệu tạm lắng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng ấn tượng 3,4% sau khi đã sụt giảm hơn 8% ở phiên trước đó. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng tăng 0,9%, phục hồi một phần từ mức giảm gần 4% vào đầu tuần.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) tăng trưởng 1,5%. Thị trường Trung Quốc duy trì sắc xanh với chỉ số CSI300 tăng 0,4%. Động lực tăng trưởng này được hỗ trợ bởi số liệu thương mại tháng 5 tích cực: xuất khẩu tăng 19,4% và nhập khẩu tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, giới đầu tư vẫn duy trì thái độ thận trọng khi các chuyên gia dự báo Fed có thể thực hiện thêm một lần tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm nay.

Áp lực lên giá vàng và thị trường tiền tệ

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Giá vàng giao ngay hiện dao động quanh ngưỡng 4.320,00 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua. Nguyên nhân chính được cho là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư.

Trong lĩnh vực tiền tệ, đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh gần mức cao nhất trong hai tháng. Đồng yen Nhật (JPY) suy yếu xuống mức 160,3 JPY/USD, tiến sát ngưỡng có thể gây ra sự can thiệp từ giới chức tài chính Nhật Bản. Trong khi đó, đồng euro giao dịch ổn định quanh mức 1,15 USD/EUR và bảng Anh giữ ở mức 1,33 USD/GBP.

Biến động giá năng lượng và nguyên liệu công nghiệp

Giá dầu thô thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi tăng mạnh ở phiên trước. Cụ thể:

Dầu Brent: Giảm 0,7%, đạt mức 93,57 USD/thùng.

Giảm 0,7%, đạt mức 93,57 USD/thùng. Dầu WTI: Giảm 0,7%, xuống còn 90,62 USD/thùng.

Tại nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá quặng sắt tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp do nhu cầu thép tại Trung Quốc suy yếu. Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 tại Sàn Đại Liên giảm 0,2% xuống còn 760 CNY/tấn. Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 7 đứng ở mức 100,7 USD/tấn. Việc doanh số bán ô tô tại Trung Quốc trong tháng 5 giảm 22,3% so với cùng kỳ đã phản ánh rõ rệt sức tiêu thụ chậm lại của nền kinh tế này.

Thị trường nông sản: Giá gạo duy trì ở mức cao

Trái ngược với xu hướng giảm của nhóm nguyên liệu, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn giữ mức ổn định. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá gạo toàn cầu tháng 5 đã tăng 2,7% lên 104,8 điểm. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mức cao nhất trong 16 tháng qua do nguồn cung hạn chế, tiếp tục hỗ trợ đà tăng cho thị trường quốc tế.

Nhìn chung, thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu đang chịu tác động kép từ triển vọng lãi suất cao và biến động kinh tế từ Trung Quốc. Trong ngắn hạn, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là các dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong tuần này.