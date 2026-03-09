Chuỗi bất bại của Carrick chấm dứt: Khi lịch thi đấu thưa thớt trở thành kẻ thù của MU Thất bại cay đắng trước Newcastle phơi bày sự sa sút của Manchester United. Dàn sao tại Old Trafford tin rằng việc thiếu thực tiễn thi đấu đang khiến họ mất cảm giác bóng.

Hồi kết cho tuần trăng mật của Michael Carrick

Chuỗi ngày thăng hoa của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau thất bại trước Newcastle. Trận thua này không chỉ gây thất vọng về mặt kết quả mà còn để lại nhiều dấu hỏi về bản lĩnh thi đấu, khi Quỷ đỏ không thể khuất phục đối thủ dù chơi hơn người trong hơn một hiệp đấu.

MU đã thua trận đầu tiên dưới thời Carrick.

Thực tế, những dấu hiệu bất ổn đã âm ỉ xuất hiện từ các vòng đấu Ngoại hạng Anh gần đây. Trước khi gục ngã tại St James' Park, đội chủ sân Old Trafford đã trải qua những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Họ để West Ham cầm hòa và chỉ thoát thua nhờ pha lập công muộn của Benjamin Sesko. Ngay cả trong những chiến thắng trước Everton hay Crystal Palace, dấu ấn chiến thuật cũng mờ nhạt khi đội bóng phải dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc lợi thế hơn người từ thẻ đỏ của đối phương.

Hình ảnh rực lửa trong các chiến thắng trước Manchester City hay Arsenal vào những ngày đầu Carrick nhậm chức giờ đây đã bị thay thế bằng lối chơi chậm chạp và thiếu đột biến.

Nghịch lý "đói bóng" tại Old Trafford

Theo các nguồn tin nội bộ, dàn sao đắt giá của Manchester United đang cảm thấy họ phụ lòng người thầy của mình. Tuy nhiên, một lý do khách quan đang được đưa ra để giải thích cho đà sa sút này: lịch thi đấu quá thưa thớt. Việc vắng mặt tại các đấu trường châu Âu cùng việc bị loại sớm ở cả Carabao Cup và FA Cup khiến tổng số trận đấu của MU mùa này giảm xuống chỉ còn 40 trận.

Khoảng nghỉ dài giữa các vòng đấu tại Ngoại hạng Anh được cho là nguyên nhân trực tiếp khiến các cầu thủ mất đi nhịp độ thi đấu (match rhythm). Khi không được cọ xát thường xuyên, các ngôi sao thường nhập cuộc một cách chậm chạp và thiếu đi sự nhạy bén trong các tình huống xử lý quyết định.

MU bắt đầu có sự chững lại về phong độ.

Lịch thi đấu trong thời gian tới tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của người hâm mộ. Sau hai cuộc đối đầu quan trọng với Aston Villa và Bournemouth vào giữa tháng 3, toàn đội sẽ phải đối mặt với quãng nghỉ kéo dài lên tới 20 ngày trước khi chạm trán Leeds United vào giữa tháng 4. Đây là một thử thách thực sự trong việc duy trì trạng thái thể lực và phong độ cho các cầu thủ chuyên nghiệp.

Tương lai bất định và bóng ma Roberto De Zerbi

Dù việc thiếu trận đấu có thể là một yếu tố ảnh hưởng, nhưng với một tập thể đẳng cấp cao, đây khó có thể là lời bào chữa lâu dài cho những kết quả bết bát. Ban lãnh đạo INEOS đang thể hiện sự quyết liệt trong việc tái cấu trúc đội bóng. Những báo cáo mới nhất cho thấy quá trình tìm kiếm người kế vị chính thức cho ghế thuyền trưởng đang được đẩy nhanh.

Chiến lược gia Roberto De Zerbi hiện nổi lên là ứng viên hàng đầu trong danh sách rút gọn. Áp lực đang đè nặng lên vai Michael Carrick; nếu không thể giúp các học trò thích nghi và duy trì sự tập trung tối đa trong các buổi tập để bù đắp cho sự thiếu hụt trận đấu, cơ hội để ông giữ chiếc ghế huấn luyện dài hạn sẽ dần khép lại.

Manchester United cần một câu trả lời đanh thép trước Aston Villa vào giữa tháng 3 tới để chứng minh rằng họ vẫn đang đi đúng hướng, thay vì lún sâu vào cuộc khủng hoảng niềm tin dưới những lời bào chữa về lịch thi đấu.