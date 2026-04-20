Chương trình chăm sóc thiết bị toàn diện tại Điện Thoại Vui: Giải pháp duy trì hiệu năng bền bỉ CellphoneS triển khai dịch vụ kiểm tra và vệ sinh miễn phí cho điện thoại, máy tính bảng và laptop tại hệ thống Điện Thoại Vui nhằm tri ân khách hàng trong năm 2026.

Hệ thống bán lẻ CellphoneS vừa chính thức khởi động chương trình “Chăm sóc sức khỏe thiết bị toàn diện tại Điện Thoại Vui” năm 2026. Đây là nỗ lực nhằm đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm, áp dụng cho đa dạng các thiết bị từ điện thoại thông minh, máy tính bảng đến laptop và MacBook.

Chi tiết chương trình đặc quyền dành cho khách hàng CellphoneS

Thông qua các kênh truyền thông chính thức, khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được voucher chăm sóc thiết bị hoàn toàn miễn phí. Để tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, hệ thống phân loại mã voucher theo từng dòng sản phẩm chuyên biệt:

Mã Voucher Điện thoại: CSDTxxxx

Mã Voucher Máy tính bảng: CSMTBxxxx

Mã Voucher Laptop: CSLAPxxxx

Mỗi mã ưu đãi có thời hạn sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm nhận. Khách hàng có thể linh hoạt sử dụng dịch vụ tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc hệ thống Điện Thoại Vui trên toàn quốc.

Chăm sóc sức khỏe thiết bị toàn diện tại Điện Thoại Vui

Quy trình kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu cho thiết bị di động

Đối với điện thoại và máy tính bảng, đội ngũ kỹ thuật viên sẽ thực hiện quy trình kiểm tra nghiêm ngặt qua nhiều giai đoạn để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định nhất.

Kiểm tra ngoại quan và phần cứng

Kỹ thuật viên bắt đầu bằng việc quan sát bề mặt vỏ máy, kiểm tra các dấu hiệu biến dạng, trầy xước hoặc khả năng bị cạy mở. Sau đó, các bài kiểm tra chức năng phần cứng sẽ được thực hiện chi tiết:

Màn hình: Kiểm tra cảm ứng bằng cách di chuyển icon và xác định điểm chết hoặc sọc màn hình qua ảnh đơn sắc.

Âm thanh: Thử nghiệm loa ngoài, loa thoại và micro ở âm lượng tối đa.

Kết nối: Kiểm tra độ nhạy của chân sạc, kết nối Wi-Fi, Bluetooth và tín hiệu SIM.

Cảm biến: Kiểm tra tính năng xoay màn hình và cảm biến tiệm cận.

Kiểm tra ngoại quan, phần cứng thiết bị

Đánh giá hiệu suất pin

Tình trạng pin là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Hệ thống sẽ tiến hành đo đạc dung lượng thực tế và mức độ chai pin. Theo khuyến nghị kỹ thuật, người dùng nên xem xét thay thế khi dung lượng tối đa xuống dưới mức 80% để tránh ảnh hưởng đến các linh kiện khác.

Gói chăm sóc đặc biệt cho Laptop và MacBook

Quy trình dành cho máy tính xách tay được thiết kế phức tạp hơn để xử lý các vấn đề đặc thù của dòng thiết bị này.

Kiểm tra cấu trúc và hiển thị

Hệ thống sẽ kiểm tra độ bền của bản lề và tình trạng các cổng kết nối vật lý (USB, HDMI, Type-C). Đối với người dùng MacBook, kỹ thuật viên sẽ đặc biệt chú trọng kiểm tra lỗi bong tróc lớp chống lóa (Staingate). Bàn phím và Trackpad cũng được test độ nhạy và khả năng thao tác đa điểm thông qua các phần mềm chuyên dụng.

Kiểm tra, vệ sinh máy tính bảng chuyên nghiệp

Tối ưu hệ thống tản nhiệt và phần mềm

Bụi bẩn tích tụ trong quạt tản nhiệt là nguyên nhân chính gây giảm tuổi thọ laptop. Chương trình bao gồm việc vệ sinh quạt, thay keo tản nhiệt mới và thổi bụi bằng máy nén khí chuyên dụng. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ dọn dẹp tập tin tạm, cài đặt driver và tối ưu hóa các ứng dụng khởi động để tăng tốc độ xử lý cho máy.

Chăm sóc laptop tại Điện Thoại Vui

Bảng tổng hợp dịch vụ chăm sóc thiết bị

Loại thiết bị Các hạng mục kiểm tra & vệ sinh chính Điện thoại / Máy tính bảng Kiểm tra màn hình, âm thanh, kết nối, pin và vệ sinh cổng sạc, loa. Laptop / MacBook Kiểm tra bản lề, màn hình, tản nhiệt, bàn phím và thay keo tản nhiệt. Phần mềm Cài đặt Driver, dọn dẹp tệp tin rác, tối ưu hệ điều hành.

Kiểm tra, vệ sinh laptop

Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và hệ thống hơn 30 chi nhánh trên toàn quốc, Điện Thoại Vui cam kết mang lại dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch. Việc duy trì thói quen kiểm tra định kỳ không chỉ giúp thiết bị hoạt động ổn định mà còn ngăn ngừa các rủi ro hỏng hóc nặng trong tương lai.