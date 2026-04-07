Chương trình đặt trước MacBook Neo tại Phong Vũ: Phân tích các ưu đãi và quyền lợi độc quyền Phong Vũ mở đặt trước MacBook Neo từ 07/04/2026 với quà tặng Hub Mazer 1 triệu đồng cùng chính sách trả góp 3 Không, hỗ trợ tối đa cho người dùng và sinh viên.

Phong Vũ chính thức công bố chương trình đặt hàng trước MacBook Neo từ 8h sáng ngày 07/04/2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm hỗ trợ người dùng công nghệ tiếp cận sớm dòng máy tính thế hệ mới của Apple đi kèm các giải pháp tài chính và hệ sinh thái phụ kiện giá trị.

Lộ trình cung ứng và kênh phân phối MacBook Neo

Chương trình đặt trước được triển khai đồng bộ trên toàn bộ hệ thống kênh phân phối của Phong Vũ, bao gồm cả cửa hàng vật lý và nền tảng trực tuyến. Theo thông báo từ đơn vị, thời gian dự kiến trả hàng cho những khách hàng đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 14/07/2026.

Hạng mục Thông tin chi tiết Thời gian bắt đầu đặt hàng 08:00 ngày 07/04/2026 Thời gian dự kiến trả hàng Từ ngày 14/07/2026 Kênh áp dụng Tất cả hệ thống Phong Vũ

Đặt trước MacBook Neo tại Phong Vũ: Nhận ưu đãi độc quyền

Hệ sinh thái quà tặng và giải pháp tài chính linh hoạt

Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt mở bán này là bộ quà tặng phụ kiện cao cấp. Khách hàng hoàn tất đặt trước sẽ nhận ngay bộ Hub chuyển đổi Mazer 4K/60Hz 100W Infinite Link Pro 5in1 trị giá 1.000.000 đồng. Đây là thiết bị mở rộng kết nối quan trọng, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc cho dòng máy tính xách tay hiện đại.

Bên cạnh đó, Phong Vũ áp dụng chính sách hỗ trợ trả góp "3 Không" nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho người mua:

Không lãi suất: Giúp người dùng phân bổ ngân sách hợp lý theo thời gian.

Giúp người dùng phân bổ ngân sách hợp lý theo thời gian. Không phí phát sinh: Đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối trong giao dịch.

Đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối trong giao dịch. Không cần trả trước: Tạo điều kiện sở hữu thiết bị ngay cả khi chưa chuẩn bị sẵn nguồn vốn lớn.

Đặc quyền dành cho giáo dục và phần mềm bản quyền

Nhằm hỗ trợ cộng đồng giáo dục, chương trình dành riêng mức giảm thêm 120.000 đồng cho đối tượng là Giảng viên, Học sinh và Sinh viên. Đồng thời, khách hàng có thể mua kèm gói dịch vụ Microsoft 365 Personal với mức giá ưu đãi chỉ 990.000 đồng để hoàn thiện hệ sinh thái làm việc chuyên nghiệp.

Với việc ấn định thời gian trả hàng vào trung tuần tháng 7, MacBook Neo được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mua sắm mạnh mẽ trong phân khúc máy tính cao cấp tại thị trường Việt Nam vào nửa cuối năm 2026.