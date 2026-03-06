Tin tức Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Trọng Hiếu (Baohatinh.vn) - Ứng cử viên Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cam kết sẽ lắng nghe và hành động quyết liệt vì lợi ích cử tri; tham mưu hoàn thiện quy hoạch, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế vùng và hành lang kinh tế quốc tế, tạo động lực tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Với hơn 30 năm công tác trên nhiều lĩnh vực, từng đảm nhiệm các vị trí từ doanh nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh; Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh (cũ) và hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, tôi luôn ý thức rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất, uy tín trong công tác.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu (thứ hai từ phải qua) tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nay được sự quan tâm, đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chấp thuận của các tổ chức liên quan, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là niềm tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy được trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, trước cử tri toàn tỉnh nói chung và cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 (các xã: Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân) nói riêng.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; là cầu nối giữa cử tri với chính quyền; đồng thời tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực thi pháp luật, nghị quyết của HĐND. Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xác định rõ trách nhiệm của mình không dừng lại ở việc “lắng nghe” mà phải “hành động thật quyết liệt”; không chỉ nêu kiến nghị mà phải theo dõi, đôn đốc, giám sát để kiến nghị được giải quyết; không chỉ phát biểu trong hội trường mà phải hiện diện ở cơ sở, gần dân, sát dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

Trước hết, về trách nhiệm đại biểu và mối liên hệ với cử tri, tôi cam kết trong suốt nhiệm kỳ sẽ duy trì việc tiếp xúc cử tri đầy đủ theo quy định, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, tu dưỡng, học tập rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phân tích thông tin để chuyển tải đến các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền của tỉnh xem xét giải quyết; yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời, đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu đi kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng.

Thứ hai, với trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Sở bám sát các chương trình hành động của Tỉnh ủy, chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ.

Trọng tâm là tham mưu lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển kinh tế vùng. Thúc đẩy hình thành cụm liên kết ngành kinh tế biển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị và hành lang kinh tế Hà Tĩnh - Lào - Đông Bắc Thái Lan. Xây dựng các cơ chế chính sách giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung, có trọng điểm, gắn với việc triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Chỉ đạo quản lý tài chính ngân sách chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo cân đối thu - chi và hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng quản lý và phát huy hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài sản công. Tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã.

Thứ ba, với trách nhiệm trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách theo dõi các phường, xã: Trần Phú, Hà Huy Tập, Đồng Tiến, Cẩm Bình, Thạch Khê, Thạch Lạc là các địa phương trong lòng thành phố Hà Tĩnh (cũ) và với vai trò cá nhân nguyên là Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh (cũ), tôi sẽ bám sát vào Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các tiêu chí phân loại đô thị làm cơ sở để thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn các phường, xã được phân công.

Phát huy vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa cấp xã với cấp tỉnh, giữa người dân với các cấp chính quyền; lắng nghe, truyền đạt và đồng hành giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân; cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường, xã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ động bám sát cơ sở, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và hướng dẫn triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch sát đúng với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, xử lý hoặc tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Quá trình thực hiện bảo đảm nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành tài chính.

Đối với địa bàn xã Thạch Khê - địa phương có quy hoạch mỏ sắt với trữ lượng gần 544 triệu tấn, chiếm khoảng 60% tổng trữ lượng quặng sắt cả nước và được đánh giá là một trong những mỏ sắt lớn của khu vực Đông Nam Á - đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, tác động nhiều mặt đến sự phát triển của tỉnh. Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, tôi sẽ tiếp thu, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong khu vực quy hoạch; trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích chung của quốc gia, của tỉnh và quyền lợi chính đáng của bà con nhân dân.

Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, với khả năng đến đâu, nếu không có niềm tin, sự ủng hộ, sẻ chia và đồng sức, đồng lòng của đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân thì khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mọi kết quả đạt được đều gắn liền với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của tập thể và sự tin tưởng của Nhân dân.

Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, giám sát và đặc biệt là sự tín nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cử tri địa phương. Đó vừa là động lực, vừa là trách nhiệm để tôi không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.