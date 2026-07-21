Chương trình Mãi mãi tuổi 20: Bản hùng ca tri ân trang trọng trên sóng VTV1 Sự kiện nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh vào tối 24/7. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại và thông điệp tri ân sâu sắc.

Vào lúc 20h10 ngày 24/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Mãi mãi tuổi 20" sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quy mô hoành tráng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Với sự tham gia của khoảng 40.000 khán giả, chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng. Đây là dịp để toàn xã hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người có công với cách mạng. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng Tổ quốc.

Việc lựa chọn tỉnh Quảng Ninh làm nơi tổ chức chính là sự ghi nhận đối với vùng đất mỏ anh hùng, nơi có bề dày truyền thống cách mạng và những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Hành trình nghệ thuật qua ba chương hồi

Chương trình được dàn dựng công phu theo hình thức chính luận kết hợp nghệ thuật hiện đại, dẫn dắt người xem đi qua ba chương nội dung mạch lạc:

Chương 1 - Thanh xuân dành cho đất nước: Tái hiện những năm tháng rực lửa, nơi những người con ưu tú sẵn sàng gác lại tuổi xuân vì độc lập dân tộc.

Tái hiện những năm tháng rực lửa, nơi những người con ưu tú sẵn sàng gác lại tuổi xuân vì độc lập dân tộc. Chương 2 - Hành trình ký ức và lòng biết ơn: Khắc họa hình tượng người chiến sĩ, thợ mỏ và những hy sinh thầm lặng của Binh đoàn Than hay đường Hồ Chí Minh trên biển.

Khắc họa hình tượng người chiến sĩ, thợ mỏ và những hy sinh thầm lặng của Binh đoàn Than hay đường Hồ Chí Minh trên biển. Chương 3 - Đoàn tụ và Khát vọng tương lai: Niềm tin vào sự tiếp nối truyền thống và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.

Đáng chú ý, chương trình dành thời lượng quan trọng để tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là nỗ lực nhân văn nhằm mang lại sự an ủi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Chương trình dành thời lượng quan trọng tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi

Để truyền tải trọn vẹn cảm xúc của chương trình, ban tổ chức đã quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục đặc sắc từ NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, cùng các gương mặt trẻ được yêu mến như Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Anh Tú và Dương Hoàng Yến.

Sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và hàng trăm diễn viên quần chúng trên hệ thống sân khấu ngoài trời hiện đại hứa hẹn tạo nên một không gian nghệ thuật trang trọng và đậm tính nhân văn. Với âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn, "Mãi mãi tuổi 20" dự kiến sẽ là một trong những điểm nhấn truyền thông quan trọng nhất trong tháng 7 này.