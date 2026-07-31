Chương trình mua 1 tặng 1 kem đánh răng Colgate muối Himalaya tại Bách hóa XANH Bách hóa XANH ưu đãi mua 1 tặng 1 kem đánh răng Colgate thiên nhiên muối Himalaya 180g từ ngày 01/08 đến 31/08/2026 khi mua trực tiếp hoặc đặt hàng qua app.

Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026, Bách hóa XANH triển khai chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 áp dụng cho dòng sản phẩm kem đánh răng Colgate thiên nhiên muối Himalaya quy cách 180g. Ưu đãi được mở trên toàn hệ thống cửa hàng cũng như kênh mua sắm trực tuyến.

Thông tin chi tiết chương trình ưu đãi

Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 áp dụng cho người tiêu dùng với các điều kiện cụ thể sau:

Thời gian áp dụng: Kéo dài từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Kéo dài từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho khách hàng mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt hàng giao tận nơi qua ứng dụng và website Bách hóa XANH.

Áp dụng cho khách hàng mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt hàng giao tận nơi qua ứng dụng và website Bách hóa XANH. Sản phẩm áp dụng: Kem đánh răng Colgate Natural muối Himalaya giúp răng sáng khỏe trọng lượng 180g.

Đặc điểm của kem đánh răng Colgate muối Himalaya

Dòng sản phẩm kem đánh răng Colgate Natural muối Himalaya 180g sở hữu một số đặc tính nổi bật bao gồm: