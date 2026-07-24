Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 truyền hình trực tiếp tối 24/7 trên VTV1 Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 diễn ra tối 24/7 tại tỉnh Quảng Ninh, truyền hình trực tiếp trên VTV1 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Mãi mãi tuổi 20" được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay (24/7) trên kênh VTV1. Sự kiện do tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình Mãi mãi tuổi 20 trong buổi tổng duyệt tối 23/7

Cấu trúc 3 chương nghệ thuật giàu cảm xúc

Với thời lượng dự kiến khoảng 80 phút, chương trình "Mãi mãi tuổi 20" được dàn dựng công phu gồm 16 tiết mục đặc sắc, kết cấu thành 3 chương nội dung xuyên suốt và cảm động.

Chương 1 có tựa đề "Thanh xuân dành cho đất nước", tập trung tái hiện hình ảnh những thế hệ người con Việt Nam sẵn sàng gạt niềm riêng, gửi trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chương 2 mang tên "Hành trình ký ức và lòng biết ơn", tạo nên không gian tưởng niệm thiêng liêng. Đây là lời tri ân sâu sắc gửi tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho độc lập dân tộc.

Khép lại đêm nghệ thuật là chương 3 với chủ đề "Đoàn tụ và khát vọng tương lai". Chương này khắc họa khúc ca đoàn tụ đầy xúc động, nơi những người con đã ngã xuống được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, quê hương và Tổ quốc.

Hình ảnh tại buổi tổng duyệt trước giờ lên sóng chính thức

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi

Bên cạnh sự tham gia của hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, chương trình còn quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ như NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Ly Ly và rapper Rica.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu tính biểu cảm, "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ thể hiện lòng biết ơn chân thành đối với những người có công với cách mạng mà còn lan tỏa mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần bồi đắp truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.