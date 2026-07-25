Chương trình nghệ thuật Giữ trọn lời thề truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 25/7 Chương trình nghệ thuật đặc biệt Giữ trọn lời thề được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 25/7/2026 trên VTV1, VTV9 và VTV10 nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Giữ trọn lời thề do Cục X03 Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện sẽ chính thức lên sóng trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 25/7/2026. Đây là hoạt động trọng tâm hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Hành trình kết nối quá khứ và tri ân các thế hệ đi trước

Chương trình nghệ thuật Giữ trọn lời thề không chỉ dừng lại ở một sự kiện tri ân đơn thuần, mà còn là cầu nối gắn kết lịch sử hào hùng với nhịp sống hiện tại. Qua đó, chương trình tôn vinh những giá trị bền vững về lòng trung thành, bản lĩnh kiên cường, sự hy sinh và tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thông qua các tiết mục biểu diễn công phu, hệ thống phóng sự tư liệu xúc động cùng những cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhân chứng lịch sử, chương trình sẽ khắc họa chân thực chặng đường chiến đấu gian khổ của lực lượng An ninh Khu 9. Đây là những người đã âm thầm bảo vệ căn cứ cách mạng, giữ vững niềm tin và lập nên nhiều chiến công thầm lặng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Viết tiếp truyền thống vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Song hành cùng ký ức lịch sử, chương trình còn khắc họa hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trong thời đại mới. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang, ngày đêm ứng trực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Được thực hiện trong không gian linh thiêng của Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công, chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và sự tri ân sâu sắc đến những cống hiến thầm lặng qua nhiều thế hệ.

Công tác chuẩn bị của ê-kíp thực hiện chương trình.

Khán giả có thể đón xem truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật Giữ trọn lời thề vào lúc 20h10 ngày 25/7/2026 trên các kênh sóng VTV1, VTV9 và VTV10.