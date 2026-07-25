Chương trình nghệ thuật Mãi mãi tuổi 20: Khúc tráng ca xúc động tri ân các Anh hùng liệt sĩ Chương trình Mãi mãi tuổi 20 tại Quảng Ninh quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng, thu hút hơn 40.000 khán giả và lan tỏa sâu sắc đạo lý Uống nước nhớ nguồn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thu hút hơn 40.000 khán giả trực tiếp theo dõi và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đây là dịp tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không gian nghệ thuật lắng đọng và giàu cảm xúc

Chương trình được dàn dựng công phu gồm 3 chương, khắc họa hành trình xuyên suốt từ những năm tháng chiến đấu gian khổ của các thế hệ cha anh đến sự tri ân, đoàn tụ và khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình.

"Mãi mãi tuổi 20" thu hút hơn 40.000 khán giả trực tiếp theo dõi.

Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, phóng sự thực tế và câu chuyện nhân vật có thật đã tạo nên không gian nghệ thuật xúc động. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Đăng Dương, Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Ly Ly, rapper Rica cùng các nghệ sĩ tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện bản Mashup Tự nguyện, Còn gì đẹp hơn.

Lan tỏa thông điệp tri ân và truyền thống cách mạng

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương trình tái hiện hành trình chờ đợi, khát vọng đoàn tụ của các gia đình liệt sĩ cùng nỗ lực miệt mài tìm kiếm hài cốt đồng đội của những người lính năm xưa. Đáng chú ý, chương trình làm nổi bật ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Nhìn chung, "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ là chương trình nghệ thuật tri ân mà còn góp phần lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời bồi đắp truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ hôm nay.