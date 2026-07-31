Chương trình nghệ thuật Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam kỷ niệm 300 năm ngày sinh Lê Quý Đôn Sự kiện nghệ thuật đặc biệt và lễ trao Nghị quyết UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h trên kênh VTV1.

Vào lúc 20h ngày 31/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam" kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Sự kiện do tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các bộ, ngành Trung ương tổ chức ngay tại quê hương của nhà bác học kiệt xuất.

Tôn vinh di sản và trao Nghị quyết UNESCO

Cách đây 300 năm, Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn ra đời trên vùng đất Sơn Nam giàu truyền thống văn hiến. Với tài năng xuất chúng, học vấn uyên bác và tinh thần phụng sự đất nước, ông trở thành một trong những nhà bác học tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam, để lại kho tàng di sản tư tưởng và tri thức vô giá cho dân tộc.

Hình ảnh tổng duyệt chương trình "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam" kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Đây là dịp để toàn xã hội thành kính tri ân những đóng góp to lớn của ông, đồng thời khơi dậy ý chí tự cường, truyền thống hiếu học và khát vọng cống hiến trong các thế hệ người Việt Nam.

Hành trình nghệ thuật khắc họa tầm vóc trí tuệ Việt Nam

Chương trình được kết cấu gồm hai phần chính: lễ kỷ niệm kết hợp trao Nghị quyết UNESCO và chương trình nghệ thuật. Sự kết hợp giữa ngôn ngữ âm nhạc, múa, sân khấu truyền thống cùng công nghệ trình diễn hiện đại sẽ tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chương trình "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam" sẽ được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật.

Thay vì kể theo lối tiểu sử tuyến tính, chương trình khắc họa hành trình trao truyền tri thức qua bốn trục nội dung xuyên suốt: Học - Đi - Viết - Trao truyền. Trong đó, Học để hình thành nhân cách và tư duy độc lập; Đi để quan sát đất nước, hiểu dân sinh và kiểm chứng thực tế; Viết để hệ thống hóa hiểu biết và lưu giữ ký ức dân tộc; Trao truyền để di sản tiếp tục sống và soi đường cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Dàn dựng công phu cùng sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia biểu diễn như NSƯT Tân Nhàn, Trọng Tấn, Kiều Anh, Hà Myo, Ngọc Khuê, nhóm OPlus, Erik... Chương trình hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, truyền tải thông điệp tri thức phải gắn liền với trách nhiệm phụng sự đất nước và nhân dân.

Khép lại chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam" sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp, mang đến điểm nhấn trọn vẹn và hào hùng cho đêm kỷ niệm trọng đại.