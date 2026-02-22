Về Báo Hà Tĩnh
Bản tin tối

Chương trình thời sự tối mồng 6 Tết (22/2/2026)

PV - 22/02/2026 19:30
Thời sự tối nay mồng 6 Tết (22/2/2026) của Báo và Phát thanh truyền hình Hà Tĩnh
Chia sẻ ý kiến của bạn
Xem thêm
Chương trình thời sự tối mồng 5 Tết (21/2/2026)
Bản tin tối

Chương trình thời sự tối mồng 5 Tết (21/2/2026)

Thời sự tối mùng 4 Tết: Từ clip chặn đường ở Hà Tĩnh: “cậy tiền, cậy quan hệ” hay là sự hợm hĩnh?
Bản tin tối

Thời sự tối mùng 4 Tết: Từ clip chặn đường ở Hà Tĩnh: “cậy tiền, cậy quan hệ” hay là sự hợm hĩnh?

Thời sự tối mùng 3 Tết: Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Minh
Bản tin tối

Thời sự tối mùng 3 Tết: Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Minh

Chương trình thời sự tối 18/2/2026
Bản tin tối

Chương trình thời sự tối 18/2/2026

Chương trình thời sự tối 17/2/2026
Bản tin tối

Chương trình thời sự tối 17/2/2026

Xem thêm

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO