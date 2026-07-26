Chương trình truyền hình đặc biệt 500 ngày đêm lịch sử: Sứ mệnh tri ân lên sóng VTV1 và VTV4 Chương trình truyền hình đặc biệt '500 ngày đêm lịch sử: Sứ mệnh tri ân' mang tới cái nhìn toàn diện về công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ qua tư liệu và công nghệ.

Chương trình truyền hình đặc biệt '500 ngày đêm lịch sử: Sứ mệnh tri ân' với thời lượng 60 phút mang đến góc nhìn toàn diện về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ thông qua nguồn tư liệu lịch sử, thành tựu khoa học công nghệ và sự hợp tác quốc tế.

Kết nối 4 điểm cầu tại Việt Nam và Hoa Kỳ

Chương trình được thực hiện tại Việt Nam và Hoa Kỳ, kết nối trực tiếp bốn điểm cầu chiến lược bao gồm Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), hang Đá Sập (Đà Nẵng), Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ (Washington D.C.) và Đại học Texas Tech.

Trong thời lượng 60 phút, khán giả sẽ được tiếp cận những câu chuyện chân thực về hành trình lần tìm dấu vết các ngôi mộ tập thể. Những tư liệu chiến tranh được lưu giữ suốt nhiều thập kỷ tại Hoa Kỳ đang trở thành nguồn dữ liệu quý giá phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Các cuộn phim trinh sát, bản đồ quân sự, ảnh chụp từ trên không và hồ sơ lưu trữ được giải mã bằng khoa học, công nghệ hiện đại nhằm mở ra những hướng tiếp cận mới trong công tác quy tập.

Giải mã dữ liệu lịch sử và hợp tác quốc tế

Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đáng chú ý, ông Richard Magner – người đã tham gia tìm kiếm tại khoảng 200 địa điểm trên khắp Việt Nam – sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong hành trình đi tìm các dấu tích còn sót lại của chiến tranh.

Từ Washington D.C., phóng viên Phan Tùng sẽ giới thiệu kho tư liệu đồ sộ tại Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ, nơi đang lưu giữ khoảng 75.000 cuộn phim được ghi lại từ các chuyến bay trinh sát trên bầu trời chiến trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, các phóng viên sẽ kết nối trực tiếp tới những địa điểm đang diễn ra hoạt động tìm kiếm thực địa tại Việt Nam. Những manh mối được phát hiện từ một bức ảnh chụp cách đây hàng chục năm hay từ các dữ liệu quá khứ khẳng định giá trị to lớn của sự hợp tác quốc tế trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ứng dụng công nghệ AI và lịch phát sóng

Chương trình được tích hợp công nghệ AI dịch tự động sang 10 ngôn ngữ trên website và nền tảng OTT của Vietnam Today, giúp khán giả trong nước và quốc tế dễ dàng tiếp cận và lan tỏa thông điệp tri ân.

Lịch phát sóng chi tiết của chương trình: