Chuột chơi game CORSAIR SABRE v3 PRO: Tối ưu hóa ngắm bắn cùng công nghệ PureVector độc quyền CORSAIR giới thiệu dòng chuột SABRE v3 PRO tích hợp giải pháp PureVector từ Aimlabs, trang bị cảm biến 42000 DPI và tần số 8000Hz với giá từ 4,2 triệu đồng.

Hãng thiết bị ngoại vi CORSAIR đã chính thức công bố thế hệ chuột thể thao điện tử cao cấp mang tên SABRE v3 PRO PureVector Wireless. Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt cho dòng chuột này nằm ở công nghệ PureVector – giải pháp đột phá được nghiên cứu phối hợp cùng nền tảng luyện tập Aimlabs, hướng tới việc giải quyết bài toán cố hữu về sự bất đối xứng trong chuyển động ngắm bắn của game thủ.

Cơ sở khoa học của công nghệ PureVector kết hợp cùng Aimlabs

Trong nhiều thập kỷ, các nhà sản xuất chuột chơi game luôn mặc định giá trị DPI đồng nhất trên toàn bộ không gian di chuyển hai chiều. Tuy nhiên, dữ liệu thực nghiệm thu thập từ hàng tỷ phiên luyện tập của hơn 50 triệu người dùng trên hệ thống Aimlabs đã chứng minh điều ngược lại. Do đặc điểm cơ xương và sinh học của cổ tay, bàn tay con người, các thao tác vẩy tâm hoặc lia chuột luôn có xu hướng lệch tự nhiên về một hướng nhất định thay vì tạo thành đường thẳng hoàn hảo.

Để khắc phục sự sai lệch vật lý này, công nghệ PureVector sẽ tiến hành đo lường biên độ kỹ năng và thói quen ngắm bắn của từng cá nhân thông qua bài kiểm tra hiệu chuẩn độc quyền của Aimlabs. Hệ thống sau đó tự động tính toán và thiết lập các mức độ nhạy độc lập cho từng hướng di chuyển khác nhau.

Hồ sơ hiệu chuẩn này được ghi trực tiếp vào bộ nhớ firmware của chuột, hoạt động độc lập mà không tiêu tốn tài nguyên ứng dụng chạy ngầm. Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy giải pháp này giúp người chơi rút ngắn thời gian lia tâm và tinh chỉnh mục tiêu tới 33%.

Phần cứng đỉnh cao với cảm biến 42000 DPI và tần số lấy mẫu 8000Hz

Bên cạnh thuật toán điều hướng thông minh, CORSAIR SABRE v3 PRO còn sở hữu nền tảng phần cứng hàng đầu hiện nay. Trái tim của thiết bị là bộ vi điều khiển MCU Nordic 54-series tân tiến, cung cấp tần số lấy mẫu (polling rate) lên tới 8000Hz ở cả kết nối có dây lẫn không dây, hạ độ trễ nhấp chuột xuống mức ấn tượng chỉ 0.25ms.

Độ chính xác tuyệt đối được đảm bảo bởi cảm biến quang học CORSAIR MARKSMAN X 42K với độ phân giải tối đa lên tới 42000 DPI, tốc độ nhận diện tracking 800 IPS cùng khả năng chịu gia tốc lên đến 70g. Hệ thống nút bấm chính sử dụng switch quang học độc quyền của CORSAIR kết hợp cùng bộ mã hóa con lăn quang học, giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung lắc vật lý và nâng tuổi thọ chạm mốc 100 triệu lần nhấn.

Hệ sinh thái sáu phiên bản với ba tùy chọn vật liệu cao cấp

CORSAIR mang đến cho người dùng tới sáu biến thể khác nhau nhằm đáp ứng tối đa thói quen cầm nắm, bao gồm cả dáng đối xứng lẫn thiết kế công thái học (Ergonomic) dành cho người thuận tay phải. Sự phân tầng này được thể hiện rõ qua ba nhóm vật liệu chế tạo:

Dòng ULTRALIGHT (nhựa ABS cao cấp): Phiên bản đối xứng sở hữu trọng lượng siêu nhẹ 37g, trong khi bản ULTRALIGHT ERGO đạt 41g. Cả hai cho thời lượng pin lên đến 140 giờ khi hoạt động ở mức polling rate tiêu chuẩn 1000Hz.

Phiên bản đối xứng sở hữu trọng lượng siêu nhẹ 37g, trong khi bản ULTRALIGHT ERGO đạt 41g. Cả hai cho thời lượng pin lên đến 140 giờ khi hoạt động ở mức polling rate tiêu chuẩn 1000Hz. Dòng MG (hợp kim magiê): Bản đối xứng nặng 49g và bản MG ERGO nặng 55g, mang lại bộ khung kim loại cứng cáp, hỗ trợ kết nối Bluetooth bên cạnh kết nối 2.4GHz với thời lượng pin tối đa lên đến 200 giờ.

Bản đối xứng nặng 49g và bản MG ERGO nặng 55g, mang lại bộ khung kim loại cứng cáp, hỗ trợ kết nối Bluetooth bên cạnh kết nối 2.4GHz với thời lượng pin tối đa lên đến 200 giờ. Dòng CF (sợi carbon liền khối): Đây là phiên bản cao cấp nhất với trọng lượng 48g cho bản tiêu chuẩn và 54g cho bản CF ERGO, kết hợp độ bền cơ học cao cùng trọng lượng tối ưu.

Đáng chú ý, cả hai dòng sản phẩm sử dụng vật liệu hợp kim magiê và sợi carbon đều được tích hợp chuẩn Bluetooth 6.0 mới nhất bên cạnh kết nối không dây 2.4GHz độ trễ thấp và cáp sạc USB-C linh hoạt.

Bảng so sánh thông số các phiên bản CORSAIR SABRE v3 PRO

Phiên bản Chất liệu vỏ Thiết kế Trọng lượng Thời lượng pin Kết nối ULTRALIGHT Nhựa ABS Đối xứng 37g Lên đến 140 giờ (1000Hz) Không dây 2.4GHz, Dây USB-C ULTRALIGHT ERGO Nhựa ABS Công thái học 41g Lên đến 140 giờ (1000Hz) Không dây 2.4GHz, Dây USB-C MG Hợp kim magiê Đối xứng 49g Lên đến 200 giờ Bluetooth 6.0, 2.4GHz, Dây USB-C MG ERGO Hợp kim magiê Công thái học 55g Lên đến 200 giờ Bluetooth 6.0, 2.4GHz, Dây USB-C CF Sợi carbon liền khối Đối xứng 48g - Bluetooth 6.0, 2.4GHz, Dây USB-C CF ERGO Sợi carbon liền khối Công thái học 54g - Bluetooth 6.0, 2.4GHz, Dây USB-C

Thời điểm mở bán và mức giá phân phối

Dòng chuột chơi game SABRE v3 PRO PureVector chính thức ra mắt thị trường từ ngày 21 tháng 10 năm 2026, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng hai năm. Các phiên bản tiêu chuẩn có mức giá niêm yết cụ thể như sau:

CORSAIR SABRE v3 PRO ERGO Black (CH-931H000-WW): 4.200.000 VND

CORSAIR SABRE v3 PRO ERGO White (CH-931H001-WW): 4.200.000 VND

CORSAIR SABRE v3 PRO Ultralight Black (CH-931G400-WW): 4.200.000 VND

CORSAIR SABRE v3 PRO Ultralight White (CH-931G401-WW): 4.200.000 VND

Về kênh phân phối, các phiên bản chất liệu ULTRALIGHT và MG sẽ được bán rộng rãi tại hệ thống đại lý ủy quyền cũng như cửa hàng trực tuyến của thương hiệu. Riêng dòng vật liệu sợi carbon cao cấp CF sẽ được mở bán độc quyền qua kênh bán lẻ chính thức của COR