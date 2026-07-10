Chuyên cơ bí mật và cuộc đàm phán trên không: Jurgen Klopp tiết lộ vụ vồ hụt Kylian Mbappe Cựu HLV Liverpool Jurgen Klopp lần đầu chia sẻ về nỗ lực phi thường nhằm chiêu mộ Kylian Mbappe năm 2016 bằng một cuộc gặp bí mật trên chuyên cơ 5 phòng ngủ.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, những thương vụ chuyển nhượng đôi khi giống như một bộ phim tình báo. Mới đây, cựu thuyền trưởng Liverpool, Jurgen Klopp, đã lần đầu tiết lộ chi tiết gây sốc về chiến dịch tiếp cận Kylian Mbappe vào năm 2016 – một kế hoạch tinh vi và tốn kém nhưng cuối cùng lại không mang về kết quả như mong đợi.

Chiến dịch đàm phán trên bầu trời Nice

Vào thời điểm năm 2016, khi Kylian Mbappe vẫn còn là một tài năng trẻ đang lên trong màu áo Monaco, Liverpool đã thực hiện một bước đi chưa từng có tiền lệ. Để tránh sự soi mói của truyền thông và các đối thủ cạnh tranh, đội bóng vùng Merseyside đã thuê một chiếc chuyên cơ sang trọng với thiết kế đặc biệt gồm năm phòng ngủ.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối, chuyến bay chở ban lãnh đạo Liverpool và gia đình Mbappe đã không hề hạ cánh xuống bất kỳ sân bay nào. Thay vào đó, chiếc chuyên cơ chỉ bay vòng quanh bầu trời Nice trong suốt thời gian diễn ra cuộc thương thảo. Tại đây, một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn cùng những lời hứa hẹn về một tương lai rực rỡ tại sân Anfield.

Jurgen Klopp thừa nhận đây là "khoản đầu tư hụt tốn kém nhất" mà ông từng trải qua trong nhiệm kỳ của mình tại Liverpool. Dù đã dốc toàn lực về cả tài chính lẫn tâm huyết, The Kop vẫn nhận về cái gật đầu từ chối từ phía gia đình tiền đạo người Pháp.

Sự trỗi dậy của một biểu tượng toàn cầu

Thất bại của Liverpool đã mở đường cho Paris Saint-Germain (PSG) giành chiến thắng trong cuộc đua khốc liệt này. Đại diện nước Pháp sau đó đã mượn Mbappe từ Monaco trước khi chi ra số tiền khổng lồ 165 triệu bảng để mua đứt, thiết lập một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Klopp chúc mừng Mbappe sau khi tuyển Pháp có vé vào Bán kết. Ảnh: Getty.

Kể từ thời điểm đó, sự nghiệp của Mbappe đã thăng tiến không ngừng. Từ một cầu thủ tiềm năng, anh trở thành biểu tượng toàn cầu và hiện đang khoác áo Real Madrid. Theo dữ liệu từ nguồn tin, tiền đạo này cũng vừa cán mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup, một con số minh chứng cho đẳng cấp hàng đầu thế giới khi tiếp tục tỏa sáng giúp tuyển Pháp tiến sâu tại các giải đấu lớn.

Dù bỏ lỡ bản hợp đồng lịch sử, Jurgen Klopp vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và sự tôn trọng dành cho tiền đạo người Pháp. Cả hai đã có khoảnh khắc chào hỏi thân mật sau trận tứ kết World Cup vừa qua. Trong khi Mbappe tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cùng Real Madrid, Jurgen Klopp cũng đang trong quá trình đàm phán để chuẩn bị đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển Đức, mở ra một chương mới trong sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của mình.