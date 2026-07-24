Chuyến đi có bạn trên VTV9: Hành trình thanh xuân và kết nối thần tượng UPRIZE với người hâm mộ Chương trình thực tế Chuyến đi có bạn chính thức lên sóng VTV9 từ ngày 26/7, đưa nhóm nhạc UPRIZE khám phá Hồ Nam và thắt chặt tình cảm cùng cộng đồng RIZER.

Lên sóng lúc 20h Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV9 bắt đầu từ ngày 26/7, chương trình truyền hình thực tế Chuyến đi có bạn đưa nhóm nhạc tân binh UPRIZE bước vào hành trình trải nghiệm tại Hồ Nam (Trung Quốc). Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc khám phá cảnh quan và văn hóa bản địa, chương trình còn mở ra không gian kết nối đặc biệt giữa 7 thành viên cùng cộng đồng người hâm mộ có tên gọi RIZER.

Hành trình khám phá nét đẹp văn hóa và vượt qua giới hạn bản thân

Chuyến đi có bạn mang đến góc nhìn chân thực về danh thắng, nghệ thuật, ẩm thực và nhịp sống tại Hồ Nam (Trung Quốc). Đây là dự án thực tế đầu tiên của UPRIZE được ghi hình tại nước ngoài và phát sóng đồng thời ở Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Tại buổi giao lưu ra mắt, hai thành viên BEX và O.D chia sẻ niềm hào hứng trước chuyến đi đầy bất ngờ và giàu cảm xúc. Trong khi Dylan thích thú trải nghiệm những món ăn đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa, thành viên Leon lại gặp đôi chút bối rối trước độ cay của các món ăn bản địa. Bên cạnh đó, chuyến đi cũng chứng kiến những bước tiến mới của từng cá nhân: thành viên PN cùng các đồng đội tự tin thử sức với một loại nhạc cụ mới, còn Wonbi dũng cảm đối diện và vượt qua nỗi sợ độ cao.

Hình ảnh của UPRIZE trong chương trình Chuyến đi có bạn

Gắn kết tình cảm sâu sắc cùng cộng đồng người hâm mộ RIZER

Tại mỗi điểm dừng chân, các thành viên phải vượt qua những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy, thể lực và tinh thần đồng đội. Điểm đặc biệt của chương trình là người hâm mộ giữ vai trò động lực xuyên suốt. Nhóm phải vượt qua các thử thách để tích lũy kinh phí mua quà, đồng thời tự tay chế tác những món quà thủ công mang dấu ấn riêng để gửi tặng cho cộng đồng RIZER.

Buổi giao lưu ra mắt chương trình Chuyến đi có bạn thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo khán giả hâm mộ

Sức hút của nhóm nhạc tân binh và định hướng vươn ra quốc tế

Dù xuất thân từ chương trình truyền hình thực tế và mới ra mắt, UPRIZE đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Cộng đồng RIZER đã thực hiện chiến dịch quảng bá quy mô khi đưa hình ảnh nhóm xuất hiện trên gần 400 màn hình LED và LCD tại 7 quốc gia. Sức hút này giúp fan meeting đầu tiên của nhóm nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy vé, đồng thời tiêu thụ 10.000 bản album vật lý đầu tay mang tên Thăng...

Trong thời gian tới, UPRIZE dự kiến tổ chức concert riêng và thực hiện chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ, hứa hẹn mang đến những bước chuyển mình mới cho mô hình nhóm nhạc thần tượng Việt Nam trên thị trường quốc tế.