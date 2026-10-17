Chuyển đổi số nông nghiệp - Động lực xây dựng nông thôn mới hiện đại

Khánh Huyền - 17/10/2026 14:37

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu giúp nâng tầm nông nghiệp Hà Tĩnh, thay đổi tư duy canh tác, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững.