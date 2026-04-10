Chuyên gia Dương Vũ Lâm: Đào tạo trẻ là chìa khóa để Việt Nam đấu dàn sao nhập tịch Cựu Phó Chủ tịch AFF Dương Vũ Lâm khẳng định Việt Nam không cần chạy đua nhập tịch cầu thủ, thay vào đó nên kiên trì phát triển nguồn nội lực từ hệ thống đào tạo trẻ.

Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á chứng kiến làn sóng nhập tịch cầu thủ ồ ạt từ các đối thủ như Indonesia hay Malaysia, chuyên gia Dương Vũ Lâm đã đưa ra góc nhìn phân tích về chiến lược bền vững cho đội tuyển Việt Nam. Theo ông, thay vì chạy đua theo các giá trị ngắn hạn, bóng đá Việt Nam cần tập trung tối đa vào việc phát triển sức mạnh nội tại.

Rủi ro từ chiến lược nhập tịch cầu thủ

Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nhận định việc nhập tịch cầu thủ chỉ là giải pháp tình thế để giải quyết các mục tiêu trước mắt. Ông chỉ ra rằng dù Philippines hay Indonesia đang dựa mạnh vào nguồn lực ngoại binh, điều này vẫn chưa đủ để giúp họ thay đổi hoàn toàn diện mạo hoặc vươn tầm đẳng cấp thế giới một cách thực thụ.

Theo chuyên gia Dương Vũ Lâm, các cầu thủ nhập tịch tại khu vực hiện nay chưa đạt đến trình độ siêu sao thế giới. Do đó, việc đối đầu và đánh bại các đội bóng này không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với đội tuyển Việt Nam nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật và nhân sự.

Bài học thành công từ Nhật Bản và Uzbekistan

Để minh chứng cho quan điểm của mình, ông Lâm dẫn chứng trường hợp của bóng đá Nhật Bản. Quốc gia này từng thử nghiệm nhập tịch cầu thủ gốc Brazil nhưng đã nhanh chóng dừng lại khi nhận thấy trình độ của họ không vượt trội hơn hẳn so với nội binh. Nhật Bản sau đó đã kiên trì đầu tư vào đào tạo trẻ và hiện đã trở thành một thế lực bóng đá toàn cầu.

Tương tự, Uzbekistan cũng là một ví dụ điển hình về sự kiên trì với nguồn lực trong nước. Việc họ lần đầu giành vé tham dự World Cup là thành quả của lộ trình phát triển cầu thủ trẻ bài bản từ gốc. Đây là những mô hình mà bóng đá Việt Nam nên nghiên cứu và học hỏi để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Niềm tin vào nguồn nội lực của bóng đá Việt Nam

Hiện tại, chất lượng đào tạo tại các trung tâm lớn như HAGL, Hà Nội FC hay Thể Công Viettel đã mang lại những kết quả tích cực. Thể hình và kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam được cải thiện rõ rệt với những cái tên tiêu biểu như Đình Bắc, Hiểu Minh hay thủ môn Trung Kiên. Đây là những nhân tố sở hữu chiều cao và tư duy chơi bóng hiện đại, minh chứng cho sự thành công của công tác đào tạo tại chỗ.

Chuyên gia Dương Vũ Lâm khẳng định Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại các giải đấu khu vực. Việc duy trì hệ thống giải trẻ và tạo điều kiện cho cầu thủ nội cọ xát thường xuyên chính là "chìa khóa" quan trọng nhất để bóng đá Việt Nam vươn xa mà không cần phụ thuộc vào nguồn lực nhập tịch.