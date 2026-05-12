Chuyên gia hiến kế giúp U17 Việt Nam đánh bại UAE tại giải châu Á U17 Việt Nam buộc phải thắng UAE để giành vé đi tiếp. Chuyên gia Dương Vũ Lâm đề xuất đấu pháp phòng ngự phản công linh hoạt để khắc chế sức mạnh từ đại diện Tây Á.

Sau thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai Vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đang đứng trước thử thách cực đại. Để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland bắt buộc phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với U17 UAE ở lượt trận cuối cùng.

U17 Việt Nam chuẩn bị có trận đấu mang tính quyết định với U17 UAE. Ảnh: VFF

Đấu pháp phòng ngự phản công linh hoạt

Nhận định về cục diện bảng đấu, chuyên gia Dương Vũ Lâm - Cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cho rằng cơ hội tạo nên bất ngờ của U17 Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự tập trung cao độ và một chiến thuật thực sự hợp lý trước đối thủ vượt trội về thể chất.

Về mặt chiến thuật, ông Dương Vũ Lâm nhấn mạnh U17 Việt Nam không nên sa đà vào lối chơi đôi công. Đại diện Tây Á sở hữu nền tảng thể lực và sải chân dài, việc đua sức sẽ khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam nhanh chóng bị bào mòn thể lực, dẫn đến nguy cơ vỡ trận trong hiệp hai.

Thay vào đó, đấu pháp cốt lõi được đề xuất là phòng ngự phản công chủ động. Đội hình không nên lùi quá thấp để tránh tạo áp lực liên tục lên khung thành, mà cần duy trì cự ly đội hình trung bình, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng những đường chuyền xuyên tuyến nhanh và chính xác.

Khai thác điểm yếu tâm lý của U17 UAE

Phân tích sâu hơn về đối thủ, chuyên gia Dương Vũ Lâm nhận định U17 UAE có phong cách thi đấu khá tương đồng với U17 Yemen – đội bóng mà U17 Việt Nam từng chạm trán. Dù U17 UAE được đánh giá nhỉnh hơn về kỹ thuật cá nhân thuần túy, nhưng họ lại bộc lộ những hạn chế nhất định về mặt bản lĩnh trận mạc.

Đáng chú ý, nếu xét về độ lì lợm và tinh thần chiến đấu dưới áp lực, đại diện UAE không được đánh giá cao bằng U17 Yemen. Đây chính là nút thắt mà thầy trò ông Cristiano Roland có thể khai thác. Việc duy trì sức ép phản công liên tục sẽ buộc đối thủ phải thận trọng, không dám dâng quá cao, đồng thời tạo ra sự ức chế tâm lý khiến họ dễ mắc sai lầm phòng ngự.

Nhìn chung, sự chắt chiu cơ hội và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ là chìa khóa định đoạt kết quả. Nếu tái hiện được tinh thần thi đấu quả cảm như trong hiệp một trận gặp Hàn Quốc, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của mình tại sân chơi châu lục.