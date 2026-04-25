Chuyên gia Ivan Ljubicic: Arthur Fils sở hữu cú thuận tay uy lực hơn Carlos Alcaraz Cựu HLV của Roger Federer đánh giá cao tiềm năng của tay vợt trẻ Arthur Fils với cú thuận tay có độ xoáy và tốc độ vượt trội Alcaraz, cùng thông tin về đại chiến boxing Joshua - Fury.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ L'Equipe, chuyên gia Ivan Ljubicic - cựu tay vợt số 3 thế giới và là người từng dẫn dắt huyền thoại Roger Federer - đã đưa ra những nhận định bất ngờ về Arthur Fils. Theo Ljubicic, tay vợt trẻ người Pháp hiện đang sở hữu cú thuận tay (forehand) đáng xem và hiệu quả bậc nhất làng tennis thế giới hiện nay.

Sức mạnh cú thuận tay của Arthur Fils vượt qua Alcaraz

Ivan Ljubicic phân tích rằng vũ khí mạnh nhất của Arthur Fils không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở độ xoáy cực đại. "Cú thuận tay của Fils nhanh hơn, với độ xoáy lên cao hơn bất kỳ ai khác, thậm chí đôi khi còn nhanh hơn cả Carlos Alcaraz", Ljubicic khẳng định. Chuyên gia này tin rằng việc sở hữu lực đánh mạnh mẽ giúp Fils duy trì sự tự tin cao độ, đặc biệt là khi thi đấu trên mặt sân đất nện sở trường.

Arthur Fils được đánh giá có cú thuận tay tốt hơn Alcaraz

Arthur Fils, 21 tuổi, đang cho thấy sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tính đến hiện tại, anh đã thâu tóm 4 danh hiệu ATP Tour, bao gồm 3 chức vô địch ATP 500 và 1 giải ATP 250. Tay vợt người Pháp từng đạt thứ hạng cao nhất là 14 thế giới vào tháng 8/2025 và hiện đang ổn định ở vị trí thứ 25 trên bảng xếp hạng ATP. Tuy nhiên, để thực sự vươn tầm, Fils cần cải thiện tâm lý khi đối đầu với các đối thủ lớn, đặc biệt là Carlos Alcaraz - người mà anh đã toàn thua trong cả 3 lần chạm trán gần nhất, bao gồm trận chung kết Qatar Open 2026.

Mirra Andreeva gặp khó khăn tại Madrid Open

Tại giải Madrid Open, tay vợt trẻ được mệnh danh là "Tiểu Sharapova" - Mirra Andreeva - đã có những chia sẻ thẳng thắn về điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Andreeva cho biết tình trạng phấn hoa và bụi bẩn bay dày đặc trên sân đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung của cô.

"Mọi thứ cứ bay tứ tung khiến tôi không thể tìm được nhịp điệu. Bụi bẩn bay vào miệng, mắt và mũi tôi. Điều kiện thi đấu hôm nay thực sự rất khó khăn so với các sân tập trước đó", Andreeva bộc bạch với nhà báo Daniil Salnikov.

Đại chiến Anthony Joshua và Tyson Fury đi đến hồi kết đàm phán

Trong làng boxing, ông bầu Eddie Hearn vừa xác nhận thông tin quan trọng về trận siêu kinh điển giữa Anthony Joshua và Tyson Fury. Các cuộc đàm phán giữa hai bên đã bước vào giai đoạn cuối cùng với những điều khoản tương đối cởi mở từ phía Joshua.

Cụ thể, Anthony Joshua dự kiến sẽ có một trận đấu làm nóng vào tháng 7 tới, trước khi chính thức so găng với Tyson Fury vào tháng 11 hoặc thời điểm thuận lợi nhất trong năm. Đáng chú ý, phía Joshua sẵn sàng để Fury toàn quyền quyết định địa điểm tổ chức trận đấu này, cho thấy quyết tâm hiện thực hóa màn đối đầu lịch sử của boxing hạng nặng.

F1 chính thức trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2027

Người hâm mộ tốc độ tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa đón nhận tin vui khi Chính phủ nước này xác nhận chặng đua Turkish GP sẽ quay trở lại lịch trình F1 chính thức từ năm 2027. Thỏa thuận mới có thời hạn kéo dài 5 năm, đánh dấu sự tái xuất của đường đua Istanbul Park sau lần cuối tổ chức vào năm 2021.