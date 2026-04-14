Chuyên gia Malaysia: Cần học tập mô hình bóng đá Việt Nam thay vì nhìn sang Nhật Bản Sau thất bại 0-4 của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam, chuyên gia Mustaqim Mazlan khẳng định trình độ bóng đá trẻ Việt Nam đã vượt tầm khu vực và vươn tới đẳng cấp châu lục.

Bóng đá Việt Nam đang nhận được sự nể trọng rất lớn từ giới chuyên môn khu vực nhờ những bước tiến vượt bậc trong công tác đào tạo trẻ. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá đã được phơi bày rõ nét sau màn chạm trán trực tiếp tại giải vô địch U17 Đông Nam Á.

U17 Việt Nam dễ dàng giành thắng lợi trước U17 Malaysia.

Thất bại phơi bày khoảng cách về trình độ

Chiến thắng thuyết phục 4-0 của đội tuyển U17 Việt Nam trước U17 Malaysia không chỉ là một kết quả về mặt tỷ số mà còn là bằng chứng cho sự khác biệt về tư duy chơi bóng. Chuyên gia Mustaqim Mazlan, người thường được biết đến với biệt danh Coach Mus, thừa nhận ông không hề bất ngờ trước kết quả này. Theo ông, thực tế hiện nay cho thấy bóng đá Malaysia đang gặp khó khăn ngay cả ở sân chơi khu vực, trong khi Việt Nam đã tiến xa hơn rất nhiều.

Coach Mus nhận định rằng bóng đá Việt Nam hiện đã đạt đến mức độ có thể cạnh tranh sòng phẳng ở tầm châu lục. Sự ổn định xuyên suốt từ các cấp độ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia đã tạo nên một hệ thống vững chắc, điều mà Malaysia vẫn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi phù hợp.

Sự vượt trội từ những chi tiết nhỏ nhất

Để minh chứng cho sự tụt hậu của bóng đá nước nhà, chuyên gia Mustaqim Mazlan hồi tưởng lại trận giao hữu giữa đội U13 AMD (Học viện bóng đá quốc gia Malaysia) và một đại diện trẻ của Việt Nam vào năm 2023. Đây là thời điểm ông bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu báo động đỏ cho bóng đá trẻ Malaysia.

Trong cuộc đối đầu đó, các cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ vượt trội về mặt kỹ thuật cá nhân mà còn cho thấy sự nhỉnh hơn về thể lực và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu. Sự chín chắn trong cách xử lý tình huống của các cầu thủ Việt Nam ở lứa tuổi 13 là điều hiếm thấy tại Malaysia. Coach Mus bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi các cầu thủ trẻ Malaysia hiện nay thiếu định hướng triển khai bóng rõ ràng và không có những tài năng thực sự nổi bật để tạo ra đột biến.

Thay đổi tư duy: Ưu tiên mô hình thực tế từ láng giềng

Một trong những quan điểm đáng chú ý nhất của vị chuyên gia này chính là việc xác định đối tượng để học hỏi. Trong nhiều năm qua, bóng đá Malaysia luôn hướng tới những mô hình phát triển tiên tiến từ Nhật Bản hay các cường quốc bóng đá thế giới. Tuy nhiên, theo ông Mazlan, đây là một hướng đi có phần xa rời thực tế.

Thay vì nhìn vào những mô hình quá cao siêu tại Nhật Bản, chuyên gia này khẳng định việc học hỏi trực tiếp từ bóng đá Việt Nam mới là điều cần thiết nhất cho Malaysia lúc này. Việc phân tích và áp dụng các phương pháp thành công từ một quốc gia có cùng điều kiện thể trạng và môi trường phát triển như Việt Nam được xem là con đường ngắn nhất để Malaysia tìm lại vị thế của mình.

Nhà phân tích nhấn mạnh rằng nếu không sớm có những thay đổi mang tính hệ thống trong công tác đào tạo trẻ theo hướng tiếp cận thực tế, Malaysia sẽ còn lùi xa hơn trên bản đồ bóng đá châu Á. Việc cải thiện khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, nâng cao kỹ thuật cơ bản và rèn luyện tư duy chiến thuật cho cầu thủ ngay từ nhỏ theo mô hình của Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay.

Có thể thấy, sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam không chỉ mang lại niềm tự hào trong nước mà còn trở thành một tiêu chuẩn để các quốc gia trong khu vực soi chiếu và học tập. Đối với Malaysia, bài học từ Việt Nam có thể chính là chìa khóa để họ thoát khỏi cuộc khủng hoảng niềm tin và phong độ ở các lứa trẻ hiện tại.