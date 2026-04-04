Chuyên gia Malaysia đề xuất nhập tịch cầu thủ để thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam Sau thất bại toàn diện tại vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia được khuyến nghị tiếp tục chính sách nhập tịch nghiêm ngặt nhằm sớm lật ngược thế cờ trước Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia vừa trải qua một giai đoạn khó khăn khi thất bại trước Việt Nam tại trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, qua đó phơi bày khoảng cách đáng kể về trình độ giữa hai nền bóng đá. Đứng trước thực trạng này, ông Zulakbal Abd Karim, cựu Phó chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Malaysia, đã lên tiếng đề xuất giải pháp chiến lược để đội nhà nhanh chóng lấy lại vị thế.

Malaysia đã thua Việt Nam một cách toàn diện.

Khoảng cách về kỹ chiến thuật trước tuyển Việt Nam

Theo phân tích của chuyên gia Zulakbal Abd Karim, sự lép vế của đội bóng áo vàng đen không chỉ nằm ở mặt con người mà còn ở hệ thống vận hành. Ông nhận định rằng ngay cả khi kết hợp ba nhóm cầu thủ gồm nhân tố trong nước, cầu thủ gốc Mã Lai và cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia vẫn chưa thể bắt kịp tốc độ và tư duy chơi bóng của tuyển Việt Nam.

"Tôi đã theo dõi kỹ trận đấu vừa qua. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật cá nhân, chúng ta rõ ràng yếu hơn Việt Nam về mặt chiến thuật," ông Zulakbal chia sẻ trên tờ Bharian. Đáng chú ý, truyền thông Malaysia cũng thừa nhận những chiến thắng trong quá khứ, tiêu biểu là trận thắng 4-0 ở lượt đi, vốn dựa nhiều vào nhóm cầu thủ nhập tịch nhưng sau đó bị phát hiện có sai phạm về giấy tờ.

Chiến lược nhập tịch song hành cùng phát triển bền vững

Để giải quyết bài toán ngắn hạn, ông Zulakbal đề xuất Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cần tiếp tục duy trì chính sách nhập tịch. Tuy nhiên, bài học từ quá khứ đòi hỏi khâu sàng lọc và kiểm tra hồ sơ phải cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định từ FIFA nhằm tránh các rắc rối pháp lý không đáng có.

Chuyên gia này nhấn mạnh: "Chúng ta thực sự cần những cầu thủ nhập tịch chất lượng và các nhân tố gốc Mã Lai mới để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam một lần nữa. Đây là biện pháp tạm thời cần thiết để đạt kết quả trong thời gian ngắn".

Cân bằng giữa nhân tố ngoại và tài năng địa phương

Dù ưu tiên giải pháp nhập tịch để cải thiện thành tích tức thời, ông Zulakbal cũng lưu ý rằng bóng đá Malaysia không được phép bỏ quên nền tảng cốt lõi. Ông khẳng định các chương trình phát triển tài năng trẻ tại địa phương cần được triển khai song song với chính sách nhập tịch. Đây là con đường duy nhất để tạo ra tác động bền vững cho bóng đá nước nhà trong dài hạn.

Nhìn chung, việc tái cấu trúc đội hình và thắt chặt quy trình nhân sự được xem là bước đi then chốt nếu Malaysia muốn lật đổ vị thế của tuyển Việt Nam tại khu vực. Thử thách dành cho thượng tầng bóng đá Malaysia lúc này là làm sao để vừa đạt được thành tích chuyên môn, vừa đảm bảo tính minh bạch và lộ trình phát triển đúng đắn cho các cầu thủ bản địa.