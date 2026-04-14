Chuyên gia Malaysia đòi truy vấn nội bộ sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim coi trận thua thảm tại giải U17 Đông Nam Á là bằng chứng cho sự thiếu hụt chất lượng đào tạo trẻ và yêu cầu rà soát toàn diện quy trình huấn luyện của Malaysia.

Thất bại 0-4 của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam trong trận ra quân tại bảng A giải vô địch U17 Đông Nam Á đã gây ra một cú sốc lớn cho giới chuyên môn tại Kuala Lumpur. Trận thua nặng nề trên sân vận động Gelora Joko Samudro (Indonesia) không chỉ đẩy thầy trò HLV Shukor Adan vào thế chân tường mà còn bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống đào tạo trẻ của quốc gia này.

U17 Việt Nam đè bẹp Malaysia ở trận ra quân giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác đào tạo trẻ

Tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim, nhà phân tích bóng đá và giảng viên ưu tú của AFC, đánh giá kết quả này là một "hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc". Theo ông, việc để thua cách biệt trước một đối thủ trong khu vực như U17 Việt Nam cho thấy tập thể hiện tại chưa được xây dựng đủ tốt, bất chấp việc Malaysia sở hữu nhiều nguồn cung cầu thủ từ các trường thể thao và Học viện Mokhtar Dahari (AMD).

"Nếu tỷ số 0-4 là kết quả tốt nhất mà các tài năng hàng đầu của chúng ta có thể làm được, thì chúng ta cần phải tìm ra vấn đề," ông Zulakbal nhấn mạnh. Vị chuyên gia này yêu cầu một cuộc kiểm tra toàn diện, cả nội bộ lẫn bên ngoài, đối với chương trình huấn luyện quốc gia để xác định liệu các buổi tập đã đủ chất lượng và những tài năng xuất sắc nhất đã được triệu tập hay chưa.

Nghi vấn về nhân sự và quá trình chuyển đổi huấn luyện

Dù Giám đốc Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP) Datuk Ong Kim Swee và HLV Shukor Adan đều mới nhậm chức, ông Zulakbal vẫn đặt ra những dấu hỏi lớn về tính kế thừa. Ông bày tỏ sự nuối tiếc khi những chiến lược gia từng đưa Malaysia vô địch giải đấu này vào năm 2013 và 2019 như S. Balachandran hay P. Maniam không được giữ lại hoặc thăng tiến trong hệ thống.

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, vị tiến sĩ này cho rằng việc làm việc với các cầu thủ trẻ chưa chuyên nghiệp đòi hỏi kỹ năng huấn luyện đặc biệt. Kinh nghiệm thi đấu thành công của một cầu thủ không đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành một HLV trẻ giỏi nếu thiếu hồ sơ huấn luyện chuyên biệt và dày dặn kinh nghiệm trong công tác đào tạo tuyến dưới.

Áp lực nghẹt thở tại bảng A

Cục diện hiện tại buộc U17 Malaysia phải giành chiến thắng tuyệt đối trong hai trận đấu còn lại gặp chủ nhà Indonesia và U17 Timor Leste nếu muốn nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Đây là một thử thách cực đại khi tinh thần của các cầu thủ trẻ đang bị ảnh hưởng sau trận thua đậm.

Ngược lại, U17 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn sau khởi đầu mỹ mãn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng áo đỏ đã thể hiện lối chơi hiệu quả và sự áp đảo về mặt chiến thuật. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Timor Leste vào chiều 16/4 và chạm trán chủ nhà Indonesia vào ngày 19/4 để định đoạt ngôi đầu bảng.