Chuyên gia Malaysia lạc quan về vé dự Asian Cup dù thua tuyển Việt Nam 1-3 Bất chấp thất bại trước Việt Nam và sự tụt dốc thê thảm trên bảng xếp hạng FIFA, chuyên gia Zainal Abidin tin rằng thực lực giải quốc nội là điểm tựa để Malaysia đi tiếp.

Thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đã bộc lộ những lỗ hổng trong đội hình Malaysia, nhưng chuyên gia bóng đá Zainal Abidin lại đưa ra góc nhìn đầy lạc quan. Thay vì bi quan sau trận thua cách biệt, ông Abidin khẳng định nền tảng bóng đá quốc gia này vẫn đủ sức để cạnh tranh một vị trí tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Abidin vẫn tin tưởng vào sức mạnh của đội nhà.

Hệ thống giải quốc nội là thước đo sức mạnh

Phân tích trên tờ Bharian, ông Zainal Abidin sử dụng hệ thống giải vô địch quốc gia (Super League) làm luận điểm chính để bảo vệ đội tuyển. Theo vị chuyên gia này, sự phát triển của giải nội địa chính là tấm gương phản chiếu chính xác nhất năng lực của đội tuyển quốc gia.

"Đối với tôi, Super League của Malaysia vẫn rất mạnh. Bản thân giải đấu chính là hình ảnh phản chiếu của đội tuyển. Nếu giải đấu mạnh thì đội tuyển quốc gia sẽ rất mạnh", ông Abidin nhấn mạnh. Dựa trên logic này, ông tin rằng "Bầy hổ" không thể dễ dàng sụp đổ chỉ sau một trận thua và hoàn toàn đủ trình độ góp mặt tại Asian Cup dựa trên những gì đã thể hiện trong nhiều năm qua.

Lời kêu gọi xốc lại tinh thần sau thất bại

Bên cạnh việc phân tích chuyên môn, ông Abidin cũng gửi đi thông điệp khích lệ tinh thần các cầu thủ và ban huấn luyện. Ông cho rằng đây là thời điểm bóng đá Malaysia cần dũng cảm đối mặt với thách thức thay vì chìm đắm trong thất vọng. Việc nhanh chóng đứng dậy và duy trì vị thế ở các giải đấu quốc tế là nhiệm vụ cấp thiết của những nhà quản lý bóng đá nước này.

Thực tế khắc nghiệt từ bảng xếp hạng FIFA

Tuy nhiên, những nhận định lạc quan của ông Abidin đang vấp phải sự đối lập mạnh mẽ từ các số liệu thống kê thực tế. Chỉ trong tháng 3, bóng đá Malaysia đã trải qua đợt sụt giảm nghiêm trọng khi bị trừ tới 59,67 điểm, dẫn đến việc tụt 17 bậc xuống vị trí 138 thế giới. Đây là mức lao dốc mạnh nhất toàn cầu trong kỳ cập nhật này.

Ngược lại, chiến thắng 3-1 không chỉ giúp tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh trước đối thủ khu vực mà còn giúp đội bóng của chúng ta thăng tiến 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Sự tương phản giữa niềm tin của giới chuyên gia Malaysia và thực tế phong độ trên sân cỏ đang tạo ra áp lực khổng lồ cho đội tuyển nước này trong hành trình tìm vé dự Asian Cup 2027 sắp tới.