Chuyên gia tin U17 Việt Nam rộng cửa đánh bại Australia tại tứ kết châu Á Sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2026, U17 Việt Nam được chuyên gia Dương Vũ Lâm đánh giá cao về khả năng vượt qua Australia nhờ lối chơi kỹ thuật và bản lĩnh tâm lý vững vàng.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước U17 UAE không chỉ đưa U17 Việt Nam vào tứ kết giải U17 châu Á mà còn chính thức mang về tấm vé dự VCK U17 World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, các chiến binh trẻ đang sở hữu tinh thần hưng phấn cùng điểm rơi phong độ lý tưởng để đối đầu với thử thách mang tên U17 Australia vào lúc 0h ngày 17/5.

Sự lột xác về bản lĩnh và tư duy chiến thuật

Chuyên gia Dương Vũ Lâm - cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) - nhận định U17 Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc về mặt tâm lý. Khác với sự lúng túng dẫn đến thất bại trước U17 Hàn Quốc ở lượt đấu trước, đội bóng của HLV Roland đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác khi đối đầu UAE.

Dù phải nhận bàn thua sớm, các cầu thủ trẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Thay vì vội vã sử dụng bóng dài, đội hình Việt Nam kiên trì triển khai lối chơi kiểm soát, phối hợp ngắn ở cự ly trung bình để xuyên phá hàng thủ đối phương một cách lớp lang. Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Mạnh Cường ở phút 69 là minh chứng rõ nét cho sự lạnh lùng và tính toán chính xác trong cách tổ chức tấn công.

Giải mã U17 Australia: Lợi thế kỹ thuật nghiêng về Việt Nam

Đánh giá về đối thủ sắp tới, ông Dương Vũ Lâm cho rằng U17 Australia không phải là thử thách quá tầm. Sau khi quan sát trận thua 0-2 của đội bóng xứ chuột túi trước U17 Uzbekistan, chuyên gia này chỉ ra những hạn chế về mặt kỹ thuật của đối thủ.

"Kỹ thuật của các cầu thủ U17 Australia không quá cao," ông Lâm khẳng định. Ở lứa tuổi trẻ, sự chênh lệch về thể hình thường được bù đắp bằng sự nhanh nhẹn và khéo léo. Thực tế, U17 Việt Nam từng đánh bại chính đối thủ này với tỷ số 2-1 tại giải Đông Nam Á cách đây vài tuần, điều này tạo ra ưu thế tâm lý cực lớn trước giờ bóng lăn.

Kịch bản cho trận đại chiến

Để giành chiến thắng, U17 Việt Nam cần phát huy tối đa khả năng kiểm soát bóng và luồn lách giữa các tuyến của đối phương. Hàng thủ Australia thường bộc lộ khoảng trống khi phải đối đầu với những cầu thủ có tốc độ và khả năng xoay sở tốt trong phạm vi hẹp. Tuy nhiên, bài toán thể lực sau phút 70 sẽ là điều mà HLV Cristiano Roland cần đặc biệt lưu tâm để duy trì cường độ pressing.

Với tấm vé World Cup đã nằm gọn trong tay, áp lực tâm lý đã được cởi bỏ. Đây là thời điểm để các cầu thủ trẻ Việt Nam viết tiếp giấc mơ vươn tầm châu lục bằng một lối chơi bản sắc và đầy cảm hứng.