Chuyên gia tranh luận về vị thế Alcaraz - Sinner và kế hoạch tái xuất của Nick Kyrgios Giới chuyên môn quần vợt thế giới đang chia rẽ về khoảng cách giữa Alcaraz và Sinner, trong khi Nick Kyrgios xác nhận thời điểm trở lại sân đấu vào mùa sân cỏ 2026.

Cuộc đua giành ngôi vị số một thế giới giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang trở thành tâm điểm bàn tán của giới chuyên môn. Trong diễn biến mới nhất tại podcast Nothing Major, các cựu tay vợt hàng đầu đã đưa ra những phân tích sâu sắc về sự thăng tiến của hai ngôi sao trẻ này tại mùa giải 2026.

Sự phân cực trong nhận định về Alcaraz và Sinner

Cựu tay vợt người Mỹ Steve Johnson nhận định rằng Carlos Alcaraz đang ngày càng nới rộng khoảng cách trình độ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Jannik Sinner. Tuy nhiên, quan điểm này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ "máy giao bóng" John Isner.

Alcaraz đang khởi đầu tốt hơn Sinner ở mùa giải 2026

Isner đưa ra những con số thống kê để bảo vệ lập luận của mình. Ông nhắc lại rằng dù Sinner nghỉ thi đấu ba tháng trong năm ngoái, tay vợt này vẫn kết thúc mùa giải ở vị trí số hai và chỉ kém Alcaraz đúng 500 điểm. Isner nhấn mạnh: "Còn quá sớm để kết luận. Sinner vẫn đang chơi rất tốt và khoảng cách thực tế chưa hề nới rộng". Ngược lại, Sam Querrey lại nghiêng về phía Johnson khi cho rằng khoảng cách có thể đã bắt đầu giãn ra một chút dựa trên phong độ đầu năm của Alcaraz.

Nick Kyrgios xác nhận thời điểm trở lại tour đấu

Sau thời gian dài vắng bóng, tay vợt lắm tài nhiều tật Nick Kyrgios đã chính thức hé lộ lộ trình tái xuất. Trả lời người hâm mộ trên trang cá nhân có hơn 4,4 triệu lượt theo dõi, Kyrgios khẳng định sẽ thi đấu tại mùa giải sân cỏ và các sự kiện biểu diễn thuộc hệ thống UTS (Ultimate Tennis Showdown).

Lựa chọn này được đánh giá là hợp lý với sở trường của tay vợt người Australia. Thực tế, Kyrgios không mặn mà với mặt sân bụi đỏ khi chưa tham dự Roland Garros kể từ năm 2017. Việc bỏ qua giai đoạn sân đất nện giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị thể lực tốt nhất cho mặt sân cỏ vốn là nơi anh từng gặt hái nhiều thành công.

Kamaru Usman thách đấu Conor McGregor

Trên sàn đấu võ thuật tổng hợp, cựu vô địch hạng bán trung UFC Kamaru Usman đã công khai gửi lời thách thức tới Conor McGregor. Thông điệp "Usman X McGregor 2026" được đăng tải kèm biểu tượng ẩn ý, cho thấy quyết tâm khép lại những mâu thuẫn kéo dài từ năm 2024.

Mối thâm thù giữa hai võ sĩ bắt nguồn từ những buổi phát trực tiếp đầy căng thẳng, nơi McGregor liên tục công kích Usman. Phía Usman cáo buộc võ sĩ người Ireland thiếu tôn trọng và đã nhiều lần né tránh các cơ hội đối đầu trực diện trong quá khứ.

Lewis Hamilton và mục tiêu vượt mặt Mercedes tại GP Trung Quốc

Chuyển sang đường đua F1, Lewis Hamilton đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu đầy khó khăn tại GP Trung Quốc. Tay đua người Anh thừa nhận khoảng cách kỹ thuật hiện tại là một rào cản lớn khi các số liệu cho thấy Mercedes đang nhanh hơn khoảng 0,4 đến 0,6 giây mỗi vòng đua.

"Khả năng vượt qua họ là rất thấp, nhưng chiến thuật và khoảnh khắc xuất phát có thể tạo nên bất ngờ," Hamilton chia sẻ. Ưu tiên hàng đầu của anh là quản lý lốp hiệu quả để duy trì vị trí trước khi nghĩ đến việc tấn công các xe phía trước. Chiến thuật giữ lốp sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại của Hamilton tại chặng đua này.