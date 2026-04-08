Chuyện nhà thời nay: Nghị lực của người cha sửa xe nuôi con giành học bổng du học Mỹ Tập 1 Chuyện nhà thời nay gây xúc động với câu chuyện người cha sửa xe miệt mài hy sinh, trở thành điểm tựa cho con trai giành học bổng du học Mỹ.

Chương trình Chuyện nhà thời nay - Ngôi nhà gác xép tập 1 với chủ đề "Cha vẫn luôn ở đây" đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả qua câu chuyện về gia đình Nguyễn Tiến Đạt, chàng trai vừa giành học bổng toàn phần tại Mỹ. Đằng sau thành công của Đạt là hình ảnh người cha làm nghề sửa xe máy luôn âm thầm hy sinh vì tương lai của các con.

Ký ức gác xép và trận bão gian khó

Tuổi thơ của Nguyễn Tiến Đạt gắn liền với căn gác xép nhỏ nằm ngay trên tiệm sửa xe máy của bố. Nơi đây đong đầy những ký ức về tiếng máy nổ, mùi dầu mỡ và sự tảo tần của cha mẹ. Kỷ niệm khắc sâu nhất trong lòng Đạt là thời điểm gia đình trải qua cơn bão Yagi trong căn nhà lợp mái tôn cũ kỹ.

Khi đó, nước mưa tràn vào nhà ngập cả giường và chăn màn. Hai mẹ con Đạt phải thay nhau hứng và tát nước ra ngoài suốt nhiều giờ liền. Những khó khăn ấy đã trở thành động lực lớn giúp Đạt quyết tâm học tập, với mong muốn sau này mua cho cha mẹ một ngôi nhà khang trang hơn.

Nước mắt người cha và tấm gương nghị lực

Lắng nghe những tâm sự của con trai tại trường quay, người cha đã không kìm được nước mắt. Ông xúc động và tự trách bản thân vì chưa thể giúp gia đình bớt vất vả, chưa mang lại cuộc sống hoàn hảo hơn cho vợ con.

Dù công việc vất vả đến tận khuya với đôi bàn tay chai sần vì dầu mỡ, người cha vẫn giữ sự lạc quan. Đối với Đạt, chính tinh thần kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc của bố là tấm gương sáng nhất để cậu soi chiếu và học tập.

Sức mạnh từ sự hy sinh âm thầm

Người bố đã dạy cho Đạt bài học về sự quyết tâm, trách nhiệm và tình yêu thương. Sự hy sinh âm thầm của đấng sinh thành đã trở thành điểm tựa vững chắc để chàng trai trẻ vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi ước mơ vươn ra thế giới.

Chương trình gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, giúp khán giả nhận ra rằng phía sau sự trưởng thành của mỗi người con luôn là bóng dáng cha mẹ âm thầm hy sinh. Tập tiếp theo của chương trình với chủ đề "Con đi về phía bầu trời" sẽ tiếp tục chia sẻ chi tiết hơn về hành trình du học của Nguyễn Tiến Đạt.