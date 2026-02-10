Chuyển nhượng 10/2: Ronaldo trở lại Al-Nassr, Man City chi 100 triệu bảng cho bom tấn mới Cristiano Ronaldo chấm dứt đình công để tái xuất tại Al-Nassr, trong khi Manchester City gây sốc với kế hoạch 100 triệu bảng và MU tìm người thay Rashford.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ liên quan đến các ngôi sao hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về Saudi Arabia khi Cristiano Ronaldo quyết định quay lại thi đấu, cùng những nước tính táo bạo của các ông lớn Premier League như Manchester City, Arsenal và Manchester United.

Cristiano Ronaldo tái xuất sau biến cố tại Al-Nassr

Tiền đạo 41 tuổi người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, dự kiến sẽ chấm dứt cuộc đình công tại Al-Nassr để ra sân ở trận đấu vào cuối tuần này. Trước đó, Ronaldo đã vắng mặt trong hai trận đấu liên tiếp do những bất đồng với cách điều hành câu lạc bộ từ phía ban lãnh đạo. Việc siêu sao này trở lại được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực cho đội bóng Saudi Pro League trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Tương lai Marcus Rashford và kế hoạch thay thế của Manchester United

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Marcus Rashford đang trở thành quân bài chiến lược trong cuộc đua quyền lực tại Barcelona. Tiền đạo 28 tuổi này hiện phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả cuộc bầu cử chủ tịch vào tháng tới. Joan Laporta đang lấy thương vụ mua đứt Rashford trị giá 26 triệu bảng từ Manchester United làm trọng tâm cho chiến dịch tái tranh cử của mình.

Trước nguy cơ mất đi chân sút chủ lực, Manchester United đã bắt đầu triển khai phương án dự phòng. Đội chủ sân Old Trafford hiện nhắm tới Iliman Ndiaye của Everton. Tiền đạo 25 tuổi người Senegal được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công của Quỷ đỏ nhờ lối chơi đa năng và sự am hiểu môi trường Premier League.

Iliman Ndiaye đang nằm trong tầm ngắm của MU.

Man City gây sốc với thương vụ 100 triệu bảng

Manchester City đang chuẩn bị một đề nghị khổng lồ trị giá 100 triệu bảng vào mùa hè tới cho Elliot Anderson. Tiền vệ 23 tuổi người Anh của Nottingham Forest đã lọt vào mắt xanh của Pep Guardiola sau những màn trình diễn ấn tượng. Đây được xem là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của nửa xanh thành Manchester nhằm làm mới tuyến giữa.

Arsenal sáng cửa chiêu mộ Julian Alvarez

Cơ hội sở hữu Julian Alvarez của Arsenal đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Sau khi Bayern Munich chính thức rút lui khỏi thương vụ này, Pháo thủ thành London hiện không còn đối thủ cạnh tranh lớn. Tiền đạo 26 tuổi người Argentina được cho là sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị từ Emirates để tìm kiếm thử thách mới.

Arsenal đứng trước cơ hội chiêu mộ Alvarez.

Cập nhật các thương vụ đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng từ các đội bóng khác:

Sandro Tonali: Tiền vệ của Newcastle đang trở thành tâm điểm với mức giá 100 triệu bảng. Manchester United, Arsenal, Man City và Juventus đều đang theo sát cầu thủ 25 tuổi này.

Tiền vệ của Newcastle đang trở thành tâm điểm với mức giá 100 triệu bảng. Manchester United, Arsenal, Man City và Juventus đều đang theo sát cầu thủ 25 tuổi này. Rocco Reitz: Manchester United dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ 23 tuổi của Gladbach, người được định giá khoảng 35 triệu bảng.

Manchester United dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ 23 tuổi của Gladbach, người được định giá khoảng 35 triệu bảng. Eli Junior Kroupi: Bournemouth đang nỗ lực giữ chân tài năng 19 tuổi này bằng một hợp đồng hậu hĩnh trước sự chèo kéo từ Chelsea, Liverpool, Real Madrid và PSG.

Bournemouth đang nỗ lực giữ chân tài năng 19 tuổi này bằng một hợp đồng hậu hĩnh trước sự chèo kéo từ Chelsea, Liverpool, Real Madrid và PSG. Samuel Chukwueze: AC Milan tin tưởng Fulham sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ này với giá 21 triệu bảng.

AC Milan tin tưởng Fulham sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ này với giá 21 triệu bảng. Daichi Kamada: Tiền vệ 29 tuổi chắc chắn sẽ rời Crystal Palace dưới dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa do không đạt được thỏa thuận gia hạn.

Biến động trên băng ghế huấn luyện

Về vị trí thuyền trưởng, Real Madrid đang cân nhắc các phương án thay thế trong tương lai với sự xuất hiện của Jurgen Klopp hoặc khả năng đưa Zinedine Zidane trở lại lần thứ ba. Tại Anh, Arne Slot đang đối mặt với áp lực lớn khi có nguy cơ bị Liverpool sa thải nếu đội bóng không thể giành vé dự Champions League. Trong khi đó, Luis Enrique khẳng định ông vẫn đang hạnh phúc tại PSG bất chấp những tin đồn xung quanh.