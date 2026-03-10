Chuyển nhượng 10/3: Newcastle giữ chân Guimaraes, Liverpool muốn đưa Moussa Diaby trở lại Newcastle đàm phán gia hạn với Bruno Guimaraes để ngăn chặn Man Utd. Liverpool nhắm Moussa Diaby, trong khi Real Madrid đưa Pochettino vào tầm ngắm cho ghế nóng.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những động thái quan trọng từ các đội bóng lớn. Tâm điểm thuộc về nỗ lực giữ chân trụ cột của Newcastle United và kế hoạch tăng cường lực lượng của Liverpool trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Newcastle và Liverpool ổn định nhân sự nòng cốt

Newcastle United đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng với tiền vệ Bruno Guimaraes. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh quyết tâm giữ chân ngôi sao 28 tuổi người Brazil bất chấp sự quan tâm sát sao từ Manchester United. Guimaraes hiện đóng vai trò không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của câu lạc bộ.

Newcastle muốn tiếp tục gắn bó với Guimaraes.

Trong khi đó, Liverpool đang cân nhắc nghiêm túc việc đưa Moussa Diaby trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Cầu thủ chạy cánh 26 tuổi người Pháp hiện khoác áo Al-Ittihad nhưng được cho là muốn rời Saudi Pro League vào mùa hè này. Diaby không còn xa lạ với Premier League khi từng có thời gian thi đấu ấn tượng trong màu áo Aston Villa.

Cũng tại Anfield, tương lai của Alexis Mac Allister đang thu hút sự chú ý. Dù Real Madrid được cho là muốn có chữ ký của tiền vệ người Argentina, nhưng phía Mac Allister hiện chưa bàn thảo về việc gia hạn hợp đồng. Tuyển thủ này vẫn bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện Liverpool.

Real Madrid muốn có chữ ký của Allister.

Biến động trên băng ghế huấn luyện

Real Madrid đã đưa Mauricio Pochettino, hiện là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ, vào danh sách ứng viên cho vị trí dẫn dắt đội bóng tại Bernabeu mùa tới. Chiến lược gia người Argentina được xem là phương án thay thế tiềm năng cho Alvaro Arbeloa.

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United thông báo sẽ không vội vàng trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng chính thức. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh HLV tạm quyền Michael Carrick đang tạo ra những tác động tích cực và giúp đội bóng duy trì phong độ ổn định thời gian qua.

Tại London, Tottenham Hotspur cũng đang tìm kiếm phương án thay thế Igor Tudor. Ryan Mason hiện nổi lên như ứng viên hàng đầu để đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền, nhờ sự am hiểu sâu sắc về nội bộ câu lạc bộ.

Các thương vụ đáng chú ý khác

Napoli đang nỗ lực trói chân Scott McTominay bằng một bản hợp đồng dài hạn có thời hạn đến năm 2030. Đội bóng Italy muốn ngăn chặn mọi sự tiếp cận từ các câu lạc bộ khác đối với tiền vệ 29 tuổi người Scotland sau những màn trình diễn thuyết phục.

