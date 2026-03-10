Chuyển nhượng 10/3: Newcastle giữ chân Guimaraes, Liverpool muốn đưa Moussa Diaby trở lại châu Âu Newcastle nỗ lực gia hạn với Bruno Guimaraes trước sự nhòm ngó của Man Utd, trong khi Liverpool cân nhắc chiêu mộ Diaby và Real Madrid nhắm Mauricio Pochettino.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những động thái chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu nhằm ổn định nhân sự cho mùa giải mới. Tâm điểm chú ý dồn về vùng Đông Bắc nước Anh, nơi Newcastle United đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để bảo vệ trụ cột quan trọng nhất của mình trước sự chèo kéo từ các đối thủ lớn.

Newcastle và chiến dịch giữ chân Bruno Guimaraes

Newcastle United đã chính thức xúc tiến các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền vệ Bruno Guimaraes. Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp của ban lãnh đạo đội bóng nhằm ngăn chặn sự quan tâm từ Manchester United. Tiền vệ 28 tuổi người Brazil hiện đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của "Chích chòe", và một bản hợp đồng mới sẽ là lời khẳng định cho tham vọng của câu lạc bộ.

Newcastle muốn tiếp tục gắn bó với Guimaraes.

Liverpool và kế hoạch tái thiết hàng công

Bên cạnh đó, Liverpool đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa Moussa Diaby trở lại lục địa già. Cầu thủ chạy cánh 26 tuổi người Pháp, người hiện đang khoác áo Al-Ittihad tại Saudi Pro League, được cho là có nguyện vọng rời Trung Đông để tìm kiếm thử thách tại môi trường bóng đá đỉnh cao như Premier League, nơi ông từng để lại dấu ấn trong màu áo Aston Villa.

Ở một diễn biến khác liên quan đến sân Anfield, tiền vệ Alexis Mac Allister vẫn chưa có kế hoạch thảo luận về việc gia hạn hợp đồng. Mặc dù ngôi sao người Argentina đang thu hút sự chú ý từ Real Madrid, anh vẫn bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống và phong độ hiện tại dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện Liverpool.

Real Madrid muốn có chữ ký của Allister.

Biến động trên băng ghế huấn luyện

Real Madrid đã gây bất ngờ khi đưa Mauricio Pochettino, đương kim huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ, vào danh sách ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Bernabeu. Chiến lược gia người Argentina được xem là phương án thay thế khả dĩ cho Alvaro Arbeloa khi mùa giải kết thúc.

Trong khi đó tại Manchester United, ban lãnh đạo đội bóng vẫn duy trì thái độ thận trọng trong việc bổ nhiệm huấn luyện viên chính thức. Dù Michael Carrick đang tạo ra những tác động tích cực trong vai trò tạm quyền, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng nhằm đảm bảo sự ổn định dài hạn.

Các bản tin chuyển nhượng đáng chú ý khác

Juventus: Đội bóng thành Turin đang để mắt tới hậu vệ phải Djed Spence của Tottenham. Cầu thủ 25 tuổi này được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho hành lang cánh của Juventus vào mùa hè này.

Napoli: Đại diện Serie A đang nỗ lực trói chân Scott McTominay bằng một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030, nhằm dập tắt mọi ý định lôi kéo tiền vệ người Scotland từ các đội bóng khác.

West Ham: Tiền đạo kỳ cựu Callum Wilson đã đạt được thỏa thuận miệng về bản hợp đồng một năm với đội bóng thành London, bất chấp sự quan tâm từ Celtic.

Manchester City: Đội chủ sân Etihad nhiều khả năng sẽ không kích hoạt điều khoản chiêu mộ tài năng trẻ 16 tuổi Cavan Sullivan từ Philadelphia Union trong tương lai gần.

Tottenham: Ryan Mason đang nổi lên như một ứng viên hàng đầu để đảm nhận vai trò huấn luyện viên tạm quyền thay thế cho Igor Tudor.

Những chuyển động này cho thấy các đội bóng đang ưu tiên việc duy trì bộ khung ổn định và chỉ thực hiện các thương vụ mua sắm khi thực sự cần thiết, trong bối cảnh các quy định về tài chính ngày càng thắt chặt.