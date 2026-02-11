Chuyển nhượng 11/2: Mohamed Salah để ngỏ tới Saudi Arabia, MU nhắm quái thú Mateta Mohamed Salah sẵn sàng cân nhắc bến đỗ Saudi Pro League trong khi Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ Jean-Philippe Mateta và gia hạn với Harry Maguire.

Phiên chợ hè đang dần hâm nóng với những chuyển động quan trọng từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Tâm điểm chú ý dồn về tương lai của Mohamed Salah tại Liverpool và chiến lược làm mới đội hình của Manchester United dưới triều đại mới.

Mohamed Salah và khả năng gia nhập Saudi Pro League

Câu lạc bộ Al-Ittihad đang tái khởi động chiến dịch chiêu mộ tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool vào mùa hè tới. Đáng chú ý, ngôi sao người Ai Cập được cho là đã sẵn sàng cân nhắc bến đỗ này sau một giai đoạn thi đấu không như kỳ vọng tại sân Anfield. Việc các đội bóng Saudi Arabia sẵn sàng chi đậm cho những ngôi sao đẳng cấp thế giới tiếp tục tạo ra sức hút lớn đối với chân sút 32 tuổi.

Mohamed Salah có thể tới Saudi Pro League.

Manchester United: Tìm kiếm tiền đạo và giữ chân trụ cột

Tại sân Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang có những tính toán chiến lược cho hàng công. Câu lạc bộ đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace. Đội bóng thành London có thể giảm mức định giá 30 triệu bảng cho tiền đạo 28 tuổi này vào mùa hè, mở ra cơ hội lớn cho Quỷ đỏ.

Jean-Philippe Mateta được Manchester United theo dõi.

Bên cạnh việc bổ sung nhân sự, Manchester United cũng ưu tiên ổn định hàng thủ. Hậu vệ Harry Maguire nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ. Trung vệ mang áo số 5 thậm chí đã cân nhắc đến kịch bản giải nghệ trong màu áo đỏ. Ngoài ra, Quỷ đỏ còn đang cạnh tranh cùng Chelsea để giành chữ ký của tài năng trẻ người Gambia, Abubacarr Sedi Kinteh từ câu lạc bộ Tromso.

Real Madrid và Bayern Munich củng cố đội hình

Real Madrid đang tích cực tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp và Cristian Romero của Tottenham Hotspur đã lọt vào tầm ngắm. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Barcelona và Atletico Madrid trong thương vụ này. Romero hiện đang có những mâu thuẫn nhất định với ban lãnh đạo đội bóng Bắc London, điều này có thể thúc đẩy tiến trình chuyển nhượng.

Tại Đức, Bayern Munich đã bắt đầu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Harry Kane. Dù có những tin đồn về việc trở lại Ngoại hạng Anh, Hùm xám xứ Bavaria tự tin rằng tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục cam kết tương lai tại Allianz Arena.

Các diễn biến đáng chú ý khác tại Ngoại hạng Anh