Chuyển nhượng 12/2: MU tranh mua thần đồng Benfica, Haaland ra điều kiện tới Real Madrid Manchester United và PSG đối đầu vì tài năng trẻ Anisio Cabral, trong khi Erling Haaland chỉ gia nhập Real Madrid nếu Jurgen Klopp trở thành huấn luyện viên.

Thị trường chuyển nhượng tối ngày 12/2 chứng kiến những biến động mạnh mẽ từ các ông lớn châu Âu. Trọng tâm đổ dồn vào cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ và những điều kiện chuyển nhượng mang tính bước ngoặt của các siêu sao hàng đầu thế giới.

MU và PSG đại chiến vì 'ngọc thô' Benfica

Manchester United và Paris Saint-Germain (PSG) hiện đang bước vào cuộc đua song mã đầy quyết liệt để có được sự phục vụ của Anisio Cabral. Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Benfica đang được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha hiện nay.

Anisio Cabral được MU săn đón.

Cả hai đội bóng đều sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Benfica nhả người, trong bối cảnh Quỷ đỏ muốn làm mới hàng công còn PSG đang tìm kiếm những phương án thay thế dài hạn cho tương lai.

Điều kiện đặc biệt của Erling Haaland với Real Madrid

Tương lai của Erling Haaland tiếp tục là tâm điểm khi chân sút người Na Uy được cho là đã ra điều kiện cụ thể để chuyển tới sân Santiago Bernabeu. Haaland khẳng định sẽ chỉ gia nhập Real Madrid nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bổ nhiệm Jurgen Klopp vào vị trí HLV trưởng để thay thế Alvaro Arbeloa.

Haaland sẽ đến Real Madrid?

Đây là một động thái bất ngờ, cho thấy tầm ảnh hưởng của Klopp vẫn rất lớn dù ông đang trong giai đoạn nghỉ ngơi. Trong khi đó, Real Madrid cũng đang cân nhắc các phương án nhân sự cho băng ghế chỉ đạo mùa tới khi triều đại của Arbeloa đang đứng trước nhiều dấu hỏi.

Chelsea dẫn đầu cuộc đua Dusan Vlahovic

Tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đang nắm lợi thế lớn nhất trong việc chiêu mộ Dusan Vlahovic từ Juventus. Tiền đạo người Serbia đang muốn tìm kiếm thử thách mới khi hợp đồng tại Turin sắp đáo hạn. Mặc dù Tottenham Hotspur cũng bày tỏ sự quan tâm, nhưng đội bóng thành London được cho là đã đưa ra những đề nghị hấp dẫn hơn về cả mức đãi ngộ lẫn dự án thể thao.

Ở một diễn biến khác, Arsenal đang tiến rất gần đến việc gia hạn hợp đồng với Kai Havertz. Bất chấp những lo ngại về chấn thương gần đây, HLV Mikel Arteta vẫn tin tưởng vào tầm quan trọng của tuyển thủ Đức trong sơ đồ chiến thuật và một bản gia hạn thêm một năm sắp sửa được đôi bên ký kết.

Những nút thắt trên thị trường chuyển nhượng

Thương vụ chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig của cả Liverpool và Manchester United đang rơi vào tình trạng bế tắc pháp lý. Các cuộc đàm phán không thể tiến hành do những tranh chấp liên quan đến hợp đồng cá nhân giữa cầu thủ này và công ty đại diện cũ, khiến tương lai của cầu thủ chạy cánh tài năng vẫn chưa thể ngã ngũ.

Về các mục tiêu phòng ngự, Borussia Dortmund đã ra giá tối thiểu 70 triệu euro (tương đương 61 triệu bảng) cho trung vệ Nico Schlotterbeck trước sự chèo kéo từ Real Madrid. Trong khi đó, Marcos Senesi của Bournemouth dù nhận được lời mời hấp dẫn từ Chelsea nhưng vẫn ưu tiên giấc mơ khoác áo Barcelona tại sân Camp Nou.

Tại sân Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang giữ thái độ cứng rắn trong thương vụ Marcus Rashford. Quỷ đỏ khẳng định Barcelona phải chi đủ 30 triệu euro (26,1 triệu bảng) để mua đứt tiền đạo này, nếu không họ sẽ chấm dứt mọi cuộc thảo luận vì tự tin vào sự quan tâm từ các đối tác khác.