Chuyển nhượng 12/3: Real Madrid chi 160 triệu euro cho Olise, Man Utd nhắm Eljif Elmas Thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động trước kế hoạch chiêu mộ Michael Olise trị giá 160 triệu euro của Real Madrid, trong khi Man Utd nỗ lực gia cố tuyến giữa bằng Eljif Elmas.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang dần nóng lên khi các ông lớn tại châu Âu bắt đầu thực hiện những bước đi chiến lược. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Madrid và Manchester, nơi những kế hoạch nâng cấp đội hình đầy tham vọng đang được vạch ra nhằm thay đổi cán cân quyền lực tại đấu trường quốc tế.

Man Utd và mục tiêu đa năng từ Napoli

Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Eljif Elmas của Napoli. Ngôi sao người Bắc Macedonia nổi lên như một phương án ưu tiên nhờ sự linh hoạt hiếm có, khi anh có thể đảm nhận tốt mọi vị trí ở hàng tiền vệ hoặc dạt cánh khi cần thiết. Sự cơ động này được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật mà đội chủ sân Old Trafford đang xây dựng.

Quỷ đỏ quan tâm đến Eljif Elmas.

Mức phí để thuyết phục đội bóng Italia nhượng lại ngôi sao của mình rơi vào khoảng 25 triệu bảng. Đây được xem là con số hợp lý trong bối cảnh Quỷ đỏ cần thắt chặt chi tiêu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đội hình. Bên cạnh Elmas, Man Utd cũng đang phải cạnh tranh gắt gao với Liverpool và Chelsea để giành chữ ký của Tyler Adams từ Bournemouth, cầu thủ dự kiến có giá khoảng 30 triệu bảng.

Real Madrid và tham vọng tạo ra "siêu bom tấn"

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang chuẩn bị một lời đề nghị khổng lồ trị giá 160 triệu euro để thuyết phục Bayern Munich nhả Michael Olise. Cầu thủ chạy cánh này đang có phong độ cực cao và được xem là nhân tố X có thể nâng tầm hàng công của đội bóng Hoàng gia.

Olise được Real săn đón.

Không dừng lại ở đó, Real Madrid còn ấp ủ kế hoạch đưa cựu cầu thủ Martin Odegaard trở lại Bernabeu. Đội trưởng của Arsenal hiện là một trong những tiền vệ sáng tạo hay nhất Ngoại hạng Anh, và một màn tái ngộ ngoạn mục đang được ban lãnh đạo Los Blancos tính toán kỹ lưỡng.

Biến động nhân sự tại Chelsea và Liverpool

Tương lai của các trụ cột tại Premier League cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn. Tại Chelsea, Enzo Fernandez có khả năng sẽ thúc đẩy việc ra đi nếu câu lạc bộ không giành được vé dự Champions League. PSG hiện là điểm đến tiềm năng nhất cho tiền vệ người Argentina này. Ở chiều ngược lại, Chelsea đang nỗ lực vượt mặt Man City và Bayern để chiêu mộ tiền đạo Igor Thiago từ Brentford.

Liverpool cũng đang đối mặt với những thay đổi lớn ở hàng thủ. Trong khi Andy Robertson được phép tự do quyết định tương lai vào mùa hè này, Lữ đoàn đỏ đang nhắm tới Alessandro Bastoni của Inter Milan như một sự thay thế đẳng cấp. Tuy nhiên, mức giá 80 triệu bảng mà Inter đưa ra là một rào cản lớn. Một phương án kinh tế hơn đang được cân nhắc là Dean Huijsen của Real Madrid với mức giá khoảng 70 triệu euro.

Những chuyển động đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận những quyết định quan trọng từ các ngôi sao hàng đầu: