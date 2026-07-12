Chuyển nhượng 12/7: MU và Liverpool tranh giành Joao Gomes, Barca hoàn tất thương vụ Adeyemi Manchester United và Liverpool đang bước vào cuộc đua song mã giành chữ ký của Joao Gomes sau khi thương vụ sang Atletico Madrid đổ vỡ. Trong khi đó, Barcelona đã chính thức sở hữu tiền đạo Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những biến động khó lường khi các ông lớn châu Âu bắt đầu tăng tốc để hoàn thiện đội hình. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai kình địch nước Anh cho một mục tiêu tại tuyến giữa, cùng động thái quyết đoán của Barcelona trên thị trường nhân sự hàng công.

Đại chiến vùng North-West vì "máy quét" Joao Gomes

Manchester United và Liverpool đã đồng loạt gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Joao Gomes từ Wolves. Đáng chú ý, tiền vệ 25 tuổi người Brazil tưởng chừng đã ở rất gần Atletico Madrid, nhưng thương vụ này đã bất ngờ đổ vỡ vào phút chót vì những bất đồng trong điều khoản cá nhân.

Sự xuất hiện của Gomes được xem là lời giải cho bài toán đánh chặn tại Old Trafford, trong bối cảnh Erik ten Hag cần một nguồn năng lượng dồi dào để chia lửa cho tuyến giữa. Phía bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng coi cầu thủ của Wolves là sự bổ sung lý tưởng cho hệ thống pressing tầm cao. Với kinh nghiệm đã được khẳng định tại Premier League, Gomes trở thành món hàng hot mà cả hai đại gia nước Anh đều không muốn bỏ lỡ.

Joao Gomes là mục tiêu tiếp theo của MU cho hàng tiền vệ. (Ảnh: Getty Images)

Barcelona chốt xong "máy chạy" Karim Adeyemi

Đội chủ sân Camp Nou đã tiến một bước dài trong kế hoạch trẻ hóa hàng công khi hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Karim Adeyemi từ Borussia Dortmund. Chân sút 24 tuổi người Đức sở hữu tốc độ xé gió và khả năng dứt điểm đa dạng, được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho sơ đồ chiến thuật của Barcelona mùa tới.

Thương vụ này đánh dấu sự quyết tâm của ban lãnh đạo Barca trong việc tìm kiếm những phương án tấn công trực diện hơn. Hiện tại, các thủ tục pháp lý cuối cùng đang được xúc tiến khẩn trương để đội bóng xứ Catalan có thể chính thức công bố bản hợp đồng này trong vài ngày tới.

Barca hoàn tất thương vụ Adeyemi. (Ảnh: Getty Images)

Mohamed Salah và bến đỗ bất ngờ tại MLS

Thông tin gây chấn động nhất trong ngày là việc Sporting Kansas City đang nỗ lực lôi kéo Mohamed Salah sang Mỹ thi đấu. Ngôi sao 34 tuổi người Ai Cập sẽ chính thức chia tay Liverpool dưới dạng chuyển nhượng tự do, khép lại một kỷ lục đầy huy hoàng tại Anfield.

Dù nhận được nhiều lời đề nghị từ Saudi Pro League, nhưng sức hút từ dự án thể thao tại MLS đang khiến Salah cân nhắc. Sporting Kansas City hy vọng kinh nghiệm và đẳng cấp của Salah sẽ giúp giải đấu này nâng tầm thương hiệu, tương tự như cách Lionel Messi đã làm tại Inter Miami.

Tương lai Vinicius Junior và những biến động khác

Tại Madrid, ban lãnh đạo Real Madrid đã dập tắt mọi tin đồn về việc rao bán Vinicius Junior bằng một cuộc họp gia hạn hợp đồng. Tiền đạo 25 tuổi vẫn được xem là hạt nhân trong kế hoạch dài hạn của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, bất chấp những áp lực từ thị trường chuyển nhượng.

Ở các diễn biến khác:

Chelsea: Đang đàm phán với Jonathan Rowe (Bologna) để thay thế Alejandro Garnacho, người đang rục rịch rời Stamford Bridge.

Đang đàm phán với Jonathan Rowe (Bologna) để thay thế Alejandro Garnacho, người đang rục rịch rời Stamford Bridge. PSG: Nhắm Ferran Torres của Barcelona như một phương án dự phòng chất lượng nếu Bradley Barcola ra đi.

Nhắm Ferran Torres của Barcelona như một phương án dự phòng chất lượng nếu Bradley Barcola ra đi. Everton: Quyết tâm chiêu mộ Jacob Murphy từ Newcastle khi cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Quyết tâm chiêu mộ Jacob Murphy từ Newcastle khi cầu thủ này chỉ còn 1 năm hợp đồng. Sunderland & Fulham: Đang cạnh tranh quyết liệt để có được sự phục vụ của tiền vệ Matias Soule từ Roma.

Đang cạnh tranh quyết liệt để có được sự phục vụ của tiền vệ Matias Soule từ Roma. Nottingham Forest: Đã liên hệ trực tiếp với Fiorentina cho trường hợp của hậu vệ phải Dodo nhằm gia cố hàng thủ.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp khi các câu lạc bộ đang cố gắng tối ưu hóa đội hình trước khi bước vào giai đoạn tiền mùa giải mới.