Chuyển nhượng 13/2: MU giữ chân Harry Maguire, PSG gây sốc với đề nghị 100 triệu bảng Manchester United lên kế hoạch gia hạn với Harry Maguire trong khi PSG sẵn sàng chi 100 triệu bảng cho Carlos Baleba. Tottenham nhắm Christian Pulisic và Mauricio Pochettino.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những kế hoạch nhân sự quan trọng từ các ông lớn Premier League và Ligue 1. Đáng chú ý nhất là động thái giữ chân trụ cột của Manchester United và tham vọng mua sắm rầm rộ từ Paris Saint-Germain.

Manchester United tin tưởng Harry Maguire

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang chuẩn bị những bước đi chiến lược để ổn định hàng phòng ngự. Quỷ đỏ bày tỏ sự tự tin trong việc thuyết phục trung vệ Harry Maguire ký vào bản hợp đồng mới. Dù đã bước sang tuổi 32, tuyển thủ người Anh vẫn chứng minh được giá trị chuyên môn và tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ của đội bóng.

MU lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Maguire.

Việc gia hạn với Maguire cho thấy ý định duy trì sự kinh nghiệm trong đội hình của Quỷ đỏ, ngay cả khi họ đang thực hiện các bước trẻ hóa ở những vị trí khác. Hợp đồng hiện tại của trung vệ này dự kiến sẽ được đàm phán dứt điểm trước khi mùa giải năm nay khép lại.

Tottenham nhắm Christian Pulisic và sự trở lại của Pochettino

Tottenham Hotspur đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp hàng công bằng việc nhắm tới ngôi sao Christian Pulisic. Cựu tiền đạo Chelsea hiện đang có phong độ cao tại AC Milan với 8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo mùa này. Sự đa năng và kinh nghiệm dày dặn tại môi trường bóng đá Anh khiến Pulisic trở thành mục tiêu ưu tiên của Gà trống vào kỳ chuyển nhượng hè tới.

Bên cạnh nhân sự cầu thủ, thượng tầng Spurs cũng đang tính toán cho vị trí ghế nóng. Các nguồn tin từ Anh cho biết đội bóng đang cân nhắc bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền trước khi chính thức đưa Mauricio Pochettino trở lại. Chiến lược gia người Argentina dự kiến sẽ rời đội tuyển Mỹ sau chiến dịch World Cup 2026 để bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại đội bóng cũ.

PSG gia nhập cuộc đua chiêu mộ Carlos Baleba với giá kỷ lục

Paris Saint-Germain vừa gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh tài chính khi sẵn sàng chi ra 100 triệu bảng để thuyết phục Brighton nhượng lại Carlos Baleba. Tiền vệ người Cameroon đang được đánh giá là một trong những máy quét tiềm năng nhất thế giới với nguồn năng lượng vô tận và tư duy chiến thuật hiện đại.

PSG tăm tia Carlos Baleba.

Mức giá này tạo ra một thách thức cực lớn cho các đội bóng Anh như Chelsea, Manchester United và Tottenham – những đội cũng đang theo sát Baleba. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ligue 1 cho một tiền vệ đánh chặn.

MU đẩy mạnh công tác tuyển trạch tại Ý

Song song với việc giữ chân Maguire, bộ phận tuyển trạch của Man Utd đang hoạt động hết công suất tại Serie A. Các chuyên gia của Quỷ đỏ dự kiến sẽ có mặt để theo dõi trực tiếp Pierre Kalulu trong trận đại chiến giữa Juventus và Inter Milan.

MU xem giò Pierre Kalulu.

Ngoài Kalulu, danh sách mục tiêu của Manchester United còn xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tiềm năng khác như Aleksandar Stankovic (Club Brugge), Abubacarr Sedi Kinteh (Tromso) và Hugo Fernandez (Valencia). Đây là minh chứng cho lộ trình xây dựng đội ngũ kế cận dài hạn của đội chủ sân Old Trafford.

Những diễn biến đáng chú ý khác

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Robert Lewandowski vẫn còn là dấu hỏi lớn. Tiền đạo người Ba Lan đang chờ đợi kết quả cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona vào tháng 3 tới để đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện tại, hàng loạt câu lạc bộ từ AC Milan, Atletico Madrid đến các đội bóng tại Saudi Arabia và Mỹ (Chicago Fire) đều đã gửi lời đề nghị hấp dẫn.

Trong khi đó, Newcastle United đang cân nhắc chia tay tiền đạo Nick Woltemade chỉ sau một mùa giải gắn bó để dọn chỗ cho một chân sút đẳng cấp hơn. Tại Ý, Bologna đã thành công trong việc giữ chân Santiago Castro bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi, chính thức chấm dứt hy vọng chiêu mộ của Chelsea, Everton và Aston Villa.