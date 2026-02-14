Chuyển nhượng 14/2: Man Utd thanh lý Andre Onana, Mauricio Pochettino sắp tái hợp Tottenham Thị trường chuyển nhượng bóng đá chứng kiến những biến động lớn khi Man Utd quyết định bán đứt Onana, trong khi Tottenham cân nhắc đưa Pochettino trở lại và Bayern giữ chân Upamecano.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang dần nóng lên với những nước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Tâm điểm chú ý dồn về Old Trafford khi Manchester United bắt đầu cuộc thanh trừng lực lượng, cùng với đó là sự xuất hiện của những tin đồn về màn tái hợp đầy cảm xúc tại London giữa Mauricio Pochettino và Tottenham Hotspur.

Man Utd quyết liệt tái thiết vị trí gác đền

Ban lãnh đạo Manchester United đã đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai của Andre Onana. Đội chủ sân Old Trafford hiện đang tích cực tìm kiếm đối tác để bán đứt thủ thành người Cameroon ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Ở tuổi 29, Onana không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Quỷ đỏ sau khi đánh mất vị trí chính thức và phải chuyển sang thi đấu cho Trabzonspor tại Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn.

Andre Onana bít cửa trở lại MU.

Động thái này cho thấy quyết tâm của Man Utd trong việc ổn định lại khung gỗ, vốn là vị trí gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Bên cạnh việc thanh lý Onana, đội bóng thành Manchester còn đang nhắm đến các tài năng trẻ để xây dựng tương lai. Cụ thể, Man Utd đã tổ chức đàm phán để chiêu mộ Kasen Brown, hậu vệ 16 tuổi đầy triển vọng từ học viện của đại kình địch Manchester City.

Sức hút từ những tài năng trẻ và các thương vụ mua lại

Real Madrid đang cho thấy sự hiệu quả trong việc quản lý nhân sự trẻ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định tiền đạo 19 tuổi Endrick là nhân tố không thể thay thế và sẽ trở lại đội một sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn tại Lyon. Ngoài ra, Real cũng chuẩn bị kích hoạt điều khoản mua lại tiền vệ Nico Paz (21 tuổi) từ Como sau những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này tại Serie A.

Tại Đức, Bayern Munich đã thành công trong việc giữ chân trung vệ trụ cột Dayot Upamecano. Cầu thủ 27 tuổi người Pháp đã ký hợp đồng dài hạn mới, chấm dứt hy vọng của cả Liverpool và Real Madrid. Ngược lại, tại Italia, Inter Milan đang lên kế hoạch chi 23 triệu euro (khoảng 20 triệu bảng) để đưa Aleksandar Stankovic trở lại từ Club Brugge, bất chấp sự cạnh tranh từ các ông lớn Ngoại hạng Anh như Arsenal và Chelsea.

Mauricio Pochettino và khả năng trở lại Bắc London

Thông tin gây chấn động nhất ngày hôm nay chính là khả năng Mauricio Pochettino tái hợp với Tottenham Hotspur. Ban lãnh đạo Spurs đang để ngỏ cánh cửa đưa chiến lược gia 53 tuổi người Argentina trở lại dẫn dắt đội bóng. Pochettino, người hiện đang là thuyền trưởng của đội tuyển Mỹ, vẫn giữ được uy tín cực lớn tại Gtech Community sau khi từng đưa Tottenham tới trận chung kết Champions League lịch sử.

Pochettino về lại Spurs?

Sự trở lại của Pochettino được xem là giải pháp mang tính biểu tượng, giúp xoa dịu người hâm mộ và định hình lại bản sắc chơi bóng cho Tottenham trong giai đoạn tới.

Barcelona và bài toán ngân sách trên bàn đàm phán

Đội bóng xứ Catalan đang đối mặt với những thách thức tài chính trong các thương vụ quan trọng. Barcelona đang nỗ lực đàm phán với Man Utd để giảm mức phí mua đứt 26 triệu bảng dành cho Marcus Rashford, người hiện đang thi đấu tại Nou Camp theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, phía Quỷ đỏ vẫn giữ vững quan điểm về mức giá này.

Ở một diễn biến khác, Barcelona đã xác định Goncalo Inacio của Sporting là mục tiêu hàng đầu để củng cố hàng phòng ngự. Dẫu vậy, mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 70 triệu euro (60 triệu bảng) của trung vệ 24 tuổi người Bồ Đào Nha đang là rào cản lớn buộc Barca phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý

Cầu thủ Tuổi Câu lạc bộ hiện tại Câu lạc bộ quan tâm Giá trị ước tính Wesley Franca 22 Roma Man City 50 triệu euro Goncalo Inacio 24 Sporting Barcelona 70 triệu euro Aleksandar Stankovic 20 Club Brugge Inter Milan 23 triệu euro Marcus Rashford 28 Barcelona (mượn) Barcelona 26 triệu bảng

Ngoài các thương vụ lớn, cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 19 tuổi Eli Junior Kroupi từ Bournemouth cũng đang diễn ra vô cùng gay gắt với sự tham gia của 8 câu lạc bộ hàng đầu nước Anh, bao gồm cả Arsenal, Liverpool và Man Utd. Tương tự, tiền đạo Igor Thiago của Brentford cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man City và Bayern Munich bất chấp việc anh vừa gia hạn hợp đồng.