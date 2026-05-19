Chuyển nhượng 19/5: Mourinho muốn đưa Rashford về Real Madrid, Liverpool nhắm Dumfries Jose Mourinho lên kế hoạch gây sốc khi muốn tái hợp Marcus Rashford tại Real Madrid, trong khi Liverpool bắt đầu các bước đàm phán chiêu mộ hậu vệ Denzel Dumfries từ Inter Milan.

Jose Mourinho và tham vọng tái hợp Marcus Rashford

Thị trường chuyển nhượng sáng 19/5 trở nên sôi động với thông tin Jose Mourinho đang lên kế hoạch đưa Marcus Rashford gia nhập dự án mới tại Real Madrid. Tiền đạo 28 tuổi này hiện đang thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn từ Manchester United nhưng vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ đỉnh cao tại La Liga.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng Rashford sẽ là sự bổ sung chất lượng, mang lại tốc độ và sự đột biến cho hàng công của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Việc Rashford tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân tại môi trường mới trùng hợp với tham vọng xây dựng lại đội hình của Mourinho tại sân Santiago Bernabeu.

Liverpool gia cố hành lang cánh với Denzel Dumfries

Tại Anh, Liverpool đang âm thầm triển khai kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Denzel Dumfries từ Inter Milan. Cầu thủ 30 tuổi người Hà Lan được đánh giá là phương án tối ưu để củng cố sức mạnh phòng ngự và tăng cường khả năng hỗ trợ tấn công bên hành lang cánh phải của đội bóng vùng Merseyside.

Hiện tại, Liverpool đã bắt đầu những bước tiếp cận đầu tiên với phía Inter Milan. Sự xuất hiện của Dumfries không chỉ mang đến kinh nghiệm trận mạc dày dạn mà còn tạo ra sự cạnh tranh cần thiết trong đội hình của huấn luyện viên trưởng Liverpool mùa tới.

Cuộc đua giành chữ ký Karim Adeyemi và tương lai các ngôi sao trẻ

Manchester United và Chelsea đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp trên thị trường chuyển nhượng để giành chữ ký của tiền đạo 24 tuổi Karim Adeyemi. Borussia Dortmund được cho là sẵn sàng để ngôi sao người Đức ra đi nếu nhận được mức phí chuyển nhượng hợp lý. Cả hai đại diện Ngoại hạng Anh đều coi Adeyemi là nhân tố then chốt để làm mới hàng công đầy tiềm năng.

Trong khi đó, tình hình của trung vệ Levi Colwill tại Chelsea đang rơi vào bế tắc. Cầu thủ 23 tuổi hiện chưa tiến hành các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng, khiến nhiều đội bóng lớn tại châu Âu bắt đầu theo dõi sát sao. Chelsea dự kiến sẽ chỉ nối lại thảo luận khi kỳ chuyển nhượng hè chính thức mở cửa.

Real Madrid gia hạn với Rudiger, nhắm tới Josko Gvardiol

Về phía nhân sự hàng thủ, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận gia hạn thêm một năm với trung vệ kỳ cựu Antonio Rudiger. Dù giữ chân cầu thủ 33 tuổi, Real Madrid vẫn không giấu diếm tham vọng sở hữu Josko Gvardiol từ Manchester City. Đội bóng Tây Ban Nha đang cân nhắc đưa ra một đề nghị chính thức nhằm thuyết phục nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh nhượng lại trung vệ 24 tuổi tài năng này.

Tại các diễn biến khác, Everton và Aston Villa đang cạnh tranh quyết liệt cho chữ ký của William Osula từ Newcastle. Trong khi đó, thủ thành 40 tuổi Tom Heaton chuẩn bị cam kết tương lai thêm một mùa giải nữa tại Manchester United, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp anh gắn bó với sân Old Trafford trong vai trò thủ môn dự phòng và người dẫn dắt phòng thay đồ.