Chuyển nhượng 25/5: Man Utd bạo chi 100 triệu euro vì Tchouameni, Robertson gia nhập Tottenham Manchester United sẵn sàng phá két để chiêu mộ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid. Trong khi đó, Andy Robertson chuẩn bị cập bến Tottenham và Liverpool gây sốc với thương vụ 120 triệu euro.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi quyết liệt từ các ông lớn Premier League. Tâm điểm đổ dồn về Old Trafford khi Manchester United đang nỗ lực tái thiết tuyến giữa bằng một bản hợp đồng kỷ lục, trong khi cuộc thanh trừng lực lượng tại Serie A đang mở ra cơ hội cho các đội bóng khác.

Manchester United săn đón 'siêu tiền vệ' Aurelien Tchouameni

Manchester United đã xác định Aurelien Tchouameni của Real Madrid là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên số một. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ tin rằng tiền vệ người Pháp là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế vai trò của Casemiro và mang lại sự thép cho khu trung tuyến. Tuy nhiên, để nhận được cái gật đầu từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, đại diện nước Anh sẽ phải chi ra con số không dưới 100 triệu euro.

Tchouameni có lối chơi khá nhiệt huyết.

Andy Robertson chuẩn bị cập bến Tottenham Hotspur

Sau 9 năm gắn bó đầy thành công tại Anfield, hậu vệ trái Andy Robertson sẽ chính thức chia tay Liverpool để gia nhập Tottenham Hotspur theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 32 tuổi người Scotland được kỳ vọng sẽ mang kinh nghiệm dày dặn của mình để giúp hàng thủ Spurs ổn định hơn. Thương vụ dự kiến sẽ được công bố ngay sau khi Tottenham đảm bảo vị trí tại Premier League mùa tới.

Liverpool gây sốc với lời đề nghị 120 triệu euro cho Yan Diomande

Không chịu kém cạnh các đối thủ, Liverpool đã gửi một lời đề nghị khổng lồ trị giá 120 triệu euro đến RB Leipzig dành cho tài năng trẻ Yan Diomande. Đây được xem là động thái nhằm trẻ hóa đội hình và tăng cường chiều sâu cho chiến dịch chinh phục danh hiệu sắp tới của The Kop. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là mức phí kỷ lục mới trong lịch sử chuyển nhượng của đội bóng vùng Merseyside.

Diomande có thể mang về cho RB Leipzig số tiền lớn.

Chelsea siết chặt nhân sự dưới triều đại Xabi Alonso

Tại Stamford Bridge, Chelsea đang thể hiện quan điểm cứng rắn trong việc giữ chân các trụ cột. Câu lạc bộ đã từ chối mọi lời đề nghị từ Barcelona dành cho tiền đạo Joao Pedro, khẳng định anh cùng với Cole Palmer là hai nhân tố không thể đụng đến. Đồng thời, The Blues đang đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với trung vệ trẻ Levi Colwill để tránh sự nhòm ngó từ các đội bóng lớn khác tại châu Âu.

Đáng chú ý, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo cũng đã khẳng định cam kết tương lai với Manchester United khi từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng từ chính Chelsea. Sự hồi sinh của Mainoo dưới thời Michael Carrick được coi là một trong những điểm sáng lớn nhất của Quỷ đỏ trong giai đoạn vừa qua.

AC Milan cải tổ toàn diện và cuộc đua giành Jonathan David

Sau thất bại trong việc giành vé dự Champions League, AC Milan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính buộc phải thanh lý hàng loạt ngôi sao như Rafael Leão, Christian Pulisic và Luka Modric để thu về 100 triệu euro. Song song đó, đội bóng áo sọc đỏ đen đang tiến gần đến việc chiêu mộ miễn phí Leon Goretzka từ Bayern Munich với bản hợp đồng đến năm 2029.

Ở một diễn biến khác, tiền đạo Jonathan David của Juventus đang trở thành mục tiêu tranh giành của 5 đội bóng Premier League bao gồm Newcastle, Aston Villa, Leeds, Brighton và Crystal Palace. Chân sút người Canada được dự báo sẽ sớm rời nước Ý để tìm kiếm thử thách mới tại xứ sở sương mù.