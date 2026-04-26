Chuyển nhượng 26/4: MU thanh lý 13 cầu thủ và Liverpool chi 60 triệu euro cho Ezzalzouli Manchester United lên kế hoạch thanh lọc đội hình quy mô lớn dưới thời tập đoàn INEOS, trong khi Liverpool sẵn sàng phá két chiêu mộ Abde Ezzalzouli từ Real Betis.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt từ các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về kế hoạch tái thiết toàn diện của Manchester United dưới triều đại INEOS và tham vọng củng cố hàng công của Liverpool với một bản hợp đồng đắt giá từ La Liga.

Manchester United và cuộc thanh trừng 13 ngôi sao

Manchester United sẵn sàng cho phép 13 cầu thủ rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Đây được xem là bước đi chiến lược của tập đoàn INEOS nhằm thực hiện cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn, thay đổi diện mạo của "Quỷ đỏ" sau những mùa giải thiếu ổn định. Theo Express, giới chủ mới coi việc thanh lý nhân sự là ưu tiên hàng đầu để giải phóng quỹ lương và tạo không gian cho những tân binh chất lượng hơn.

Bên cạnh việc đẩy đi những người thừa, đội chủ sân Old Trafford cũng đang tích cực tìm kiếm các nhân tố thay thế. Tiền vệ Ederson của Atalanta đã chính thức lọt vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Ngôi sao người Brazil đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự ấn tượng tại Serie A, được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn cho tuyến giữa của đội bóng thành Manchester.

Liverpool chi đậm cho mục tiêu từ Real Betis

Tại vùng Merseyside, Liverpool cũng đang ráo riết chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn. Đại diện của "The Kop" sẵn sàng chi ra 60 triệu euro để thuyết phục Real Betis bán tiền vệ cánh Abde Ezzalzouli. Ngôi sao người Morocco được đánh giá là mảnh ghép quan trọng để tăng cường sức mạnh và sự đột biến cho hàng tấn công của đội bóng.

Theo Fichajes, Real Betis hiện đang cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị hấp dẫn này. Ezzalzouli không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn nằm trong kế hoạch dài hạn của Liverpool nhằm duy trì vị thế cạnh tranh tại các giải đấu đỉnh cao.

Cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ

Arsenal hiện đã bước vào bàn đàm phán với Sporting Lisbon để chiêu mộ hậu vệ cánh Maxi Araujo. Cầu thủ 26 tuổi này đang trở thành mục tiêu săn đón của hàng loạt ông lớn khi cả Manchester City và Manchester United đều bày tỏ sự quan tâm sát sao. Sự cạnh tranh quyết liệt tại Ngoại hạng Anh khiến mức giá của Araujo được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Ngoài ra, "Pháo thủ" cũng đang theo dõi sát tình hình của tiền đạo trẻ Endrick. Cầu thủ 19 tuổi thuộc biên chế Real Madrid đang thi đấu cho Lyon theo dạng cho mượn. Arsenal coi Endrick là sự đầu tư tiềm năng và sẵn sàng can thiệp nếu tiền đạo người Brazil không nằm trong kế hoạch dài hạn tại sân Bernabeu.

Định hướng của các ngôi sao hàng đầu

Tại Serie A, AC Milan đã đưa ra mức giá 60 triệu euro cho trường hợp của Rafael Leao. Cả Manchester United và Barcelona đều đang dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo cánh người Bồ Đào Nha. Leao hiện là cái tên giá trị nhất trên thị trường chuyển nhượng của đội chủ sân San Siro.

Trong khi đó, Bernardo Silva bày tỏ nguyện vọng tiếp tục sự nghiệp tại châu Âu nhưng bên ngoài biên giới nước Anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không có ý định gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào khác tại Ngoại hạng Anh sau khi kết thúc hành trình với Manchester City. Tại London, tài năng trẻ Lucas Bergvall đã khước từ Chelsea và Aston Villa để cam kết tương lai với Tottenham, với điều kiện đội bóng đảm bảo mục tiêu trụ hạng.