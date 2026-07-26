Chuyển nhượng 26/7: Arsenal theo đuổi Vinicius Jr, Real vấp đá hộc vụ Diomande Arsenal gây chấn động với kế hoạch chiêu mộ Vinicius Junior và Julian Alvarez, trong khi Real Madrid bị RB Leipzig từ chối lời đề nghị 85,4 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng tiếp tục bùng nổ với những diễn biến bất ngờ từ các ông lớn châu Âu. Điểm nóng tập trung vào tham vọng nâng cấp hàng công của Arsenal cùng thái độ cứng rắn từ RB Leipzig trước sự dòm ngó của Real Madrid dành cho tài năng trẻ Yan Diomande.

Arsenal kích nổ những thương vụ kỷ lục

Arsenal đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo cánh Vinicius Junior tại Real Madrid. Đại diện Bắc London sẵn sàng can thiệp nếu quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa ngôi sao 26 tuổi người Brazil và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đi vào bế tắc. Dù vậy, tân HLV Jose Mourinho kiên quyết phản đối khả năng để trụ cột hàng công ra đi.

Arsenal nhắm Vinicius Junior. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh đó, Arsenal còn chuẩn bị phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh để sở hữu tiền đạo Julian Alvarez từ Atletico Madrid. Chân sút 26 tuổi người Argentina sở hữu bộ kỹ năng săn bàn toàn diện, hứa hẹn gia tăng hỏa lực đáng kể cho Pháo thủ trong cuộc đua vô địch Premier League.

Real Madrid vấp phải sự kháng cự từ RB Leipzig

Ở chiều ngược lại, tham vọng bổ sung nhân sự của Real Madrid vừa nhận gáo nước lạnh khi RB Leipzig thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 85,4 triệu bảng cho Yan Diomande. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Bờ Biển Ngà đang thể hiện phong độ thăng hoa và cũng nằm trong danh sách theo đuổi gắt gao của Liverpool lẫn Manchester City.

Làn sóng chuyển dịch tại Serie A và Premier League

Tại Italy, Inter Milan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho trung vệ Cristian Romero của Tottenham. Đội bóng áo sọc xanh đen kỳ vọng kinh nghiệm của tuyển thủ 28 tuổi người Argentina sẽ giúp củng cố sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự.

Inter muốn sở hữu Cristian Romero. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, Juventus đã chủ động mở đàm phán trực tiếp với người đại diện của Bruno Fernandes. Tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha hiện là thủ lĩnh tối quan trọng tại Manchester United, nhưng Bianconeri vẫn muốn tìm kiếm cơ hội đưa anh về Serie A.

Ở những diễn biến khác, AS Roma tỏ ra bực tức trước thái độ chần chừ của Manchester United trong thương vụ tiền vệ 25 tuổi Manu Kone. Sự chậm trễ từ phía đại diện nước Anh buộc Roma phải cân النظر các phương án khác. Tại Chelsea, The Blues đã khước từ lời đề nghị thứ ba liên tiếp từ Como dành cho trung vệ Trevoh Chalobah (27 tuổi), đồng thời chứng kiến Napoli bày tỏ sự quan tâm tới trung vệ 25 tuổi Benoit Badiashile.