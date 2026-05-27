Chuyển nhượng 27/5: Arsenal chốt mục tiêu Morgan Rogers, Mourinho gửi danh sách tới Real Madrid Arsenal tăng tốc vụ Morgan Rogers của Aston Villa. Barcelona nhắm Anthony Gordon trong khi Jose Mourinho lên kế hoạch tái thiết Real Madrid đầy tham vọng.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những diễn biến dồn dập từ các ông lớn châu Âu. Trọng tâm của phiên chợ sáng nay đổ dồn về London và Barcelona, nơi Arsenal cùng Gã khổng lồ xứ Catalan đang nỗ lực kích hoạt các thương vụ bom tấn nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.

Arsenal tăng tốc thương vụ chiêu mộ Morgan Rogers

Ban lãnh đạo Arsenal vừa quyết định đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ tiền đạo cánh Morgan Rogers của Aston Villa. Ngôi sao 23 tuổi người Anh đang là cái tên gây sốt tại Ngoại hạng Anh nhờ phong độ chói sáng và lối chơi hiện đại. Pháo thủ đánh giá Rogers là mảnh ghép hoàn hảo để gia tăng hỏa lực và sự đột biến cho hàng công vốn đã rất mạnh của mình.

Rogers đang trong tầm ngắm của Arsenal.

Theo các nguồn tin từ Anh, Arsenal dự kiến sẽ sớm gửi lời đề nghị chính thức đến Villa Park. Sự cơ động và khả năng dứt điểm quyết đoán của Rogers được kỳ vọng sẽ giúp đội quân của Mikel Arteta có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Barcelona lên kế hoạch chiêu mộ Anthony Gordon

Tại Tây Ban Nha, Barcelona cũng không đứng ngoài cuộc đua vũ trang. Đội bóng xứ Catalan đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Anthony Gordon, ngôi sao chạy cánh của Newcastle United. Ở tuổi 25, Gordon đã khẳng định được đẳng cấp vượt trội và được đánh giá là rất phù hợp với triết lý bóng đá tấn công mà ban lãnh đạo Barca đang theo đuổi.

Gordon được Barca đánh giá cao.

Dù mức giá để thuyết phục Newcastle nhả người chắc chắn không hề rẻ, nhưng Barca sẵn sàng kích hoạt các đòn bẩy tài chính để sở hữu chữ ký của tuyển thủ Anh ngay trong mùa hè này.

Kế hoạch của Jose Mourinho tại Real Madrid và tương lai Jack Grealish

Một thông tin gây chấn động khác liên quan đến Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là chuẩn bị rời Benfica để chính thức quay lại dẫn dắt Real Madrid tại Bernabeu. Mourinho đã cung cấp cho ban lãnh đạo Los Blancos danh sách các vị trí cần tăng cường để đưa đội bóng hoàng gia trở lại vị thế thống trị.

Trong khi đó, tại Manchester City, huấn luyện viên Enzo Maresca – người được đồn đoán thay thế Pep Guardiola – đang muốn trao cơ hội cho Jack Grealish. Sau mùa giải thi đấu cho mượn tại Everton, tiền vệ 30 tuổi khát khao trở lại Etihad để chứng minh giá trị bản thân dưới trướng chiến lược gia mới.

