Chuyển nhượng 2/8: Trabzonspor tăng tốc vụ Mohamed Salah, Man City nhắm Pedro Neto 70 triệu bảng Thị trường chuyển nhượng chứng kiến biến động lớn khi Mohamed Salah tiến gần Thổ Nhĩ Kỳ, Man City nhắm Pedro Neto, còn Inter Milan quyết tâm chiêu mộ Curtis Jones.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra vô cùng sôi động với hàng loạt thương vụ bất ngờ. Điểm nóng lớn nhất tập trung vào tương lai của Mohamed Salah khi chân sút người Ai Cập chuẩn bị cập bến Trabzonspor, trong khi Manchester City sẵn sàng kích nổ bom tấn 70 triệu bảng mang tên Pedro Neto.

Mohamed Salah lật kèo Besiktas, cập bến Trabzonspor

Chân sút 34 tuổi Mohamed Salah chuẩn bị chia tay Liverpool để bắt đầu chương mới tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Dù trước đó đã đạt thỏa thuận miệng với Besiktas, ngôi sao người Ai Cập đã quyết định thay đổi kế hoạch khi đạt được các thỏa thuận cá nhân với Trabzonspor.

Salah sắp đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images.

Sự xuất hiện của Salah hứa hẹn sẽ mang đến sức hút thương mại lẫn giá trị chuyên môn to lớn cho Trabzonspor trong chiến dịch chinh phục các danh hiệu mùa tới.

Man City sẵn sàng chi 70 triệu bảng cho Pedro Neto

Bên cạnh thương vụ Salah, Manchester City đang lên kế hoạch gây sốc khi nhắm đến tiền đạo cánh Pedro Neto của Chelsea. Tuyển thủ 26 tuổi người Bồ Đào Nha hiện được phía đội chủ sân Stamford Bridge định giá lên tới 70 triệu bảng.

Pedro Neto được Man City săn đón. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Chelsea cũng đang tìm cách trói chân tiền đạo 24 tuổi Joao Pedro bằng một bản hợp đồng mới nhằm ngăn chặn sự dòm ngó từ Barcelona, dù hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Brazil vẫn còn thời hạn đến năm 2032.

Sức ép từ Curtis Jones và đại chiến giành Giorgio Scalvini

Tại vùng Merseyside, tiền vệ Curtis Jones đang gây sức ép lên ban lãnh đạo Liverpool để được chuyển sang khoác áo Inter Milan. Sau khi bị từ chối lời đề nghị 21 triệu bảng, đội bóng nước Ý chuẩn bị nâng mức giá lên 30 triệu bảng – đúng bằng số tiền mà Liverpool yêu cầu cho tuyển thủ 25 tuổi người Anh.

Trong khi đó, cuộc đua giành chữ ký của trung vệ 22 tuổi Giorgio Scalvini từ Atalanta đang nóng lên từng ngày. Newcastle sẵn sàng gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 34 triệu bảng để vượt mặt Chelsea và Tottenham trong thương vụ này, dù Atalanta định giá ngôi sao người Ý ở mức 42 triệu bảng.

Các chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Ở những diễn biến khác, Ezri Konsa (28 tuổi) bày tỏ nguyện vọng rời Aston Villa để gia nhập Arsenal nhằm tìm kiếm thử thách mới. Ở chiều ngược lại, Manchester United đành phải rút lui khỏi thương vụ Iliman Ndiaye khi Everton hét giá lên tới 75 triệu bảng – con số mà CLB Al-Hilal của Saudi Arabia sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức.

Ngoài ra, Fulham đang cạnh tranh gay gắt với Ajax, PSV, Real Betis và Como để giành chữ ký của tiền đạo 24 tuổi Troy Parrott từ AZ Alkmaar. Cùng lúc đó, Hull City đang hoàn tất các điều khoản chi tiết với Benfica để mượn chân sút 22 tuổi Franjo Ivanovic.